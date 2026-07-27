Полицията съобщи основната версия за катастрофата с автобус в София

Техническа неизправност е основната версия за катастрофата с автобус на градския транспорт на бул. "Цариградско шосе" в София, но окончателният отговор ще дадат назначените експертизи. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. По думите му записите от камерите за видеонаблюдение показват, че най-вероятно става въпрос за технически проблем.

"Видимо това, което се забелязва на камерите за видеонаблюдение, най-вероятно става въпрос за техническа неизправност, но това ще покажат техническите експертизи", каза Пелтеков.

Той допълни, че същата версия е била изложена както от 59-годишния шофьор на автобуса, така и от свидетели на инцидента. Още: Автобус скъса мантинелата на "Цариградско шосе". Огромна трагедия се размина като по чудо (СНИМКА)

По думите му автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли и тогава е бил отчетен като технически изправен. Именно затова разследването ще установи дали действително е имало неизправност и, ако това се потвърди, кой носи отговорност.

"Ако се докаже, че автомобилът не е бил технически изправен, този, който е издал документ за обратното, ще понесе последствията", заяви директорът на СДВР.

Пелтеков обясни, че на записите се вижда как задната част на автобуса започва да поднася и да криволичи по пътното платно. След това превозното средство се завърта, скъсва разделителната мантинела, навлиза в насрещното движение и спира едва в бетонните прегради на моста над площад "Авиацията", които предотвратяват падането му.

Разследващите ще проверяват и дали причина за катастрофата не са действията на водача, състоянието на пътната инфраструктура или мантинелите.

Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни. По данни на полицията той има три леки пътнотранспортни произшествия и четири фиша за превишена скорост. От "Столичен автотранспорт" уточниха, че след няколкодневен отпуск и почивни дни 27 юли е бил първият му работен ден. Още: Блъснал се в стълб: Автомобил катастрофира на бул. “Цариградско шосе“

По случая предстои да бъде образувано досъдебно производство. Предстои да бъдат прегледани и записите от камерите в автобуса, които засега не могат да бъдат изтеглени заради установен теч на гориво.

По последни данни на Столичната община при катастрофата са пострадали петима души. Четирима са транспортирани в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", а един е откаран в "Пирогов". По-рано бившият министър на околната среда Борислав Сандов съобщи, че вероятно е пътувал в същия автобус малко преди катастрофата и чул необичаен шум, който според него може да е бил признак за техническа неизправност.