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Арестуваха един от шофьорите от тежката катастрофа с три жертви на АМ "Марица"

27 юли 2026, 12:53 часа 468 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Арестуваха един от шофьорите от тежката катастрофа с три жертви на АМ "Марица"

Задържан е шофьорът на единия автомобил, участвал в катастрофата на автомагистрала "Марица" снощи, 26 юли, при която загинаха трима души, а петима бяха ранени. Става въпрос за 38-годишния водач, който се е разминал без сериозни наранявания. Той е арестуван за 24 часа. В двете коли са пътували иракчани с германски паспорти. Прибирали са се за лятната си ваканция, гласеше първоначалната информация.

Двете коли, участвали в инцидента, са излезли от пътя и са се преобърнали, като са отнесени 20 метра от мантинелата. Движили са се успоредно една до друга. Инцидентът е станал край село Поляново, в отсечката между Хасково и Харманли - в посока Турция. Сигналът на тел. 112 е бил подаден малко след 20 ч. снощи. Всички 9 души в двете коли са от едно семейство.

Образувано е досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват.

Снимка: БГНЕС

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Как е станала катастрофата с три жертви?

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По първоначални данни - двама водачи са се движили с несъобразена скорост, изгубили са контрол над автомобилите, излезли са вдясно от пътното платно, преминали са през предпазната мантинела, паднали са в дере и са се ударили в дърво.

На място са загинали 40-годишният шофьор на единия автомобил, 39-годишна жена и 10-годишно дете, които са пътували с него.

В Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Хасково са настанени четирима от пострадалите - 34-годишна жена, две момчета на 7 и 10 години, които са под наблюдение в хирургичното отделение без фрактури, както и петгодишно момче с комоцио, настанено в неврохирургичното отделение. Всички те са в стабилно състояние, каза за БТА заместник- директорът на МБАЛ-Хасково д-р Иван Иванов.

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Другият пострадал - 16-годишно момче - е бил транспортиран към Университетската многопрофилна болница "Свети Георги" в Пловдив заради тежки травми.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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