Втора жертва на пожара в Слънчев бряг: Починал е украинец

Украински гражданин с временна закрила, служител по поддръжката на хотел “Зенит“ в курорта Слънчев бряг, е починал, след като му прилошало по време на пожара. Той е втора жертва на инцидента. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Бургас. Починалият е на 64 години. По време на пожара мъжът се е намирал в близост до произшествието. Около 22:00 ч. снощи е подаден сигнал, че състоянието на украинеца се влошава. Мъжът е транспортиран с екип на Спешна помощ в болница, но по-късно е починал. Тялото на украинеца е изпратено за аутопсия в отделение “Съдебна медицина“ към Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Откъде възниква пожарът

Още: Пожар в хотел в Слънчев бряг, има съобщения за загинал (ВИДЕО)

Вчера при пожара загина друг работник, припоня БТА. От полицията днес обясниха, че около 17.30 ч. вчера в Районно управление – Несебър е получено съобщение за пожар, възникнал в хотел „Зенит“ в курортния комплекс Слънчев бряг.

Снимка БГНЕС

Констатирано е , че са горели сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано през деня са извършвани ремонти дейности по отстраняването на проблеми с климатичната инсталация от четирима служители на частна фирма.

Още: Ужасен пожар в София, черен дим оцвети небето (СНИМКИ+ВИДЕО)

Трима от тях успели да напуснат сервизните помещения през балконска врата, но четвъртият не е успял и е загинал. Констатирано е, че това е 51-годишен мъж.

Пожарът е потушен от три противопожарни екипа. Материалните щети по обекта и инвентара, помещаващ се в сервизните помещения, са в процес на изясняване.

Още: За денонощие: Цели 44 пожара с трима пострадали в България