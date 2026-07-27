Автобус скъса мантинелата на "Цариградско шосе". Огромна трагедия се размина като по чудо (СНИМКА)

Автобус е катастрофирал на "Цариградско шосе", потвърдиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи (МВР) за Actualno.com. По първоначални данни на органите на реда няма пострадали хора. Видно от снимките, с които медията ни разполага, автобус на градския транспорт е преминал от лентата за София през мантинелата в насрещното движение по буверда. На място има екипи на полицията, пожарната и най-малко една линейка. Видно от кадрите движението на бул. "Цариградско шосе" в посока автомагистрала "Тракия" е ограничено.

По информация Actualno.com се е образувала тапа на излизане от София.

Платното в посока София е затруднено в крайната лява лента, поради наличието на част от автобуса на него. ОЩЕ: "Мантинелите не стават за магистрали": Остри критики от пътен експерт

От кадрите се вижда, че бетонни ограничители са спрели превозното средство на градския транспорт да не падне от моста.

Проблемът с мантинелите

Последните инциденти с ТИР-ове, които късат мантинели и които доведоха до жертви на автомагистрала "Тракия" породи даскусии в обществото относно качеството на мантинелите в България.

Дори се заговори за проверка на тези възпиращи съоръежния, но и за наличието на бетонови такива в контекста на пътната безопасност.

Стигна се и до решение тежкотоварния трафик през лятото да бъде ограничаван в петък и неделя.

Освен това темата засегна и въпроса с цената на съоръженията и обществените поръчки за тях. ОЩЕ: За пореден път: Катастрофа на магистрала "Тракия", мантинелата е разкъсана