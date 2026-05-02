Хотел и хале: Нова огромна постройка на Гайтански изплува в ловно стопанство "Искър"

За още незаконни постройки на Румен Гайтански - Вълка в държавното ловно стопанство "Искър", разкри служебният земеделски министър Иван Христанов в ефира на Нова телевизия. „Там има една огромна незаконна постройка – хале. Никой няма право да строи там, няма никакви документи за тази постройка“, каза той и обясни, че в едната част са оформени две крила, които са направени 4-5 апартамента. Те са били от вида на хижа „Ведра“ – другата скандална постройка свързана с Вълка.

„В този случай знаем, че компанията, ползвала държавното горско стопанство е свързана с този човек. Нарекохме я „най-невидимата постройка в България“, защото е удивително как никой не я е забелязал 7-8 години“, възмути се земеделският министър.

Христанов обясни, че първата част е била предвидена вероятно за хотел, а втората част е хале. В него са се съхранявали превозни средства.

През 2020 година стана ясно, че бизнесменът си е построил незаконен хотел, отново на територията на стопанството, който бе съборен от столичната община миналата година след дълга съдебна сага.

Христанов обясни, че са намерени и две заключени помещения, тип фургони. „Питах колегите, ако вътре има антракс, ако има хора, как може да седят две години заключени и ние да не се намесим“, каза той.

Попитан кой си е затварял очите за тези постройки, Христанов отговори, че това ловно стопанство ни е струвало стотици милиони. „Някой отива и си прави бардак. Ще сезираме по този казус МВР и прокуратурата. Започваме и дисциплинарни проверки и който си е затворил очите, ще си понесе отговорността. Имало е чадър и това е категорично“, каза той.

Според него такова безобразие не може да стане дори на ниво министър. „Някой се е обадил на министъра и е казал този да се пусне“, смята Христанов.

Според него ще е грехота постройката да се събаря, а ще се мисли да бъде узаконена и да се ползва за нуждите на стопанството. Превозните средства вероятно ще се конфискуват. „Лесно се руши, но нека да му намерим приложение“, каза земеделският министър.