Хотел и хале: Нова огромна постройка на Гайтански изплува в ловно стопанство "Искър"

02 май 2026, 10:15 часа 646 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Хотел и хале: Нова огромна постройка на Гайтански изплува в ловно стопанство "Искър"

За още незаконни постройки на Румен Гайтански - Вълка в държавното ловно стопанство "Искър", разкри служебният земеделски министър Иван Христанов в ефира на Нова телевизия. „Там има една огромна незаконна постройка – хале. Никой няма право да строи там, няма никакви документи за тази постройка“, каза той и обясни, че в едната част са оформени две крила, които са направени 4-5 апартамента. Те са били от вида на хижа „Ведра“ – другата скандална постройка свързана с Вълка.

ОЩЕ: Властта свърза продажбата на имоти от кабинета "Желязков" с Вълка и потъващите милиони от ББР

„В този случай знаем, че компанията, ползвала държавното горско стопанство е свързана с този човек. Нарекохме я „най-невидимата постройка в България“, защото е удивително как никой не я е забелязал 7-8 години“, възмути се земеделският министър.

Христанов обясни, че първата част е била предвидена вероятно за хотел, а втората част е хале. В него са се съхранявали превозни средства.

През 2020 година стана ясно, че бизнесменът си е построил незаконен хотел, отново на територията на стопанството, който бе съборен от столичната община миналата година след дълга съдебна сага.

Христанов обясни, че са намерени и две заключени помещения, тип фургони. „Питах колегите, ако вътре има антракс, ако има хора, как може да седят две години заключени и ние да не се намесим“, каза той.

Попитан кой си е затварял очите за тези постройки, Христанов отговори, че това ловно стопанство ни е струвало стотици милиони. „Някой отива и си прави бардак. Ще сезираме по този казус МВР и прокуратурата. Започваме и дисциплинарни проверки и който си е затворил очите, ще си понесе отговорността. Имало е чадър и това е категорично“, каза той.

Според него такова безобразие не може да стане дори на ниво министър. „Някой се е обадил на министъра и е казал този да се пусне“, смята Христанов. 

Според него ще е грехота постройката да се събаря, а ще се мисли да бъде узаконена и да се ползва за нуждите на стопанството. Превозните средства вероятно ще се конфискуват. „Лесно се руши, но нека да му намерим приложение“, каза земеделският министър.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Румен Гайтански незаконна къща Иван Христанов
