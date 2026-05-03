Загинала и ранени при тежка катастрофа между три автомобила край София

Към 13.10 часа е подаден сигнал за пътнотранспортно произшествие в района на 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Установено е, че са катастрофирали три леки автомобила.

Още: Внимание: Лед! Опасностите за шофьорите днес, първата катастрофа е факт

Общо шестима души са транспортирани в болнични заведения, като впоследствие един от пострадалите – възрастна пътничка, е починала. Движението в участъка остава ограничено до приключване на процесуално-следствените действия.

Още: Трагедия: Тежка катастрофа взе жертви край Ботевград