Загинала и ранени при тежка катастрофа между три автомобила край София

03 май 2026, 16:34 часа 1308 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Към 13.10 часа е подаден сигнал за пътнотранспортно произшествие в района на 6 км на Северната скоростна тангента в посока Ботевград. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Установено е, че са катастрофирали три леки автомобила.

Общо шестима души са транспортирани в болнични заведения, като впоследствие един от пострадалите – възрастна пътничка, е починала. Движението в участъка остава ограничено до приключване на процесуално-следствените действия.

Елин Димитров Отговорен редактор
София катастрофа Северна скоростна тангента
