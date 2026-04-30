Обвиняват мъжа, стрелял по 21-годишния след спор на пътя

Районна прокуратура–Хасково привлече като обвиняем 42-годишния мъж, който вчера стреля на пътя по 21-годишния Ерджан Рашид, с което му е причинил средна телесна повреда, изразяваща се в огнестрелна рана на дясната подбедрица, съобщават от прокуратурата.

Вчера на изхода на Хасково в посока към Димитровград обвиняемият и пострадалият спират леките си автомобили на самия път и по време на спора обвиняемият стреля с пистолет два пъти във въздуха, а третият в дясната подбедрица на 21-годишнияа мъж. Причина за свадата между двамата била колата на простреляния, която купил от стрелеца, а след това полицията отнела за 10 месеца, защото била обявена за открадната в Германия. Свидетели на престрелката станаха полицаи, които в този момент са минавали от там и спрели, защото решили, че е станала катастрофа. Точно тогава проехтели изстрелите.

От прокуратурата съобщават, че са извършени множество процесуално-следствени действия, в това число оглед на местопроизшествие, разпити на свидетели, изготвена е съдебномедицинска експертиза, назначени са видеотехническа и съдебнобалистична експертизи и други. Установено е, че използваното огнестрелно оръжие е законно притежавано от обвиняемия.

Стрелецът е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Работата по случая продължава.