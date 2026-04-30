Спорт:

Три катастрофи за половин час в Шумен, има пострадали

30 април 2026, 19:22 часа
Снимка: iStock/Guliver
Три катастрофи станаха в Шумен за около 30 минути, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.   Две от тях са само с материални щети, без пострадали. 

Подаден е и сигнал за катастрофа, при която има ранен. Малко по-късно е установено, че пострадалите са двама – водач и пътник в лекия автомобил.

В Шумен вали дъжд. Засилено е полицейското присъствие в областта във връзка с предстоящите празнични и почивни дни.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Шумен пострадали катастрофи
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес