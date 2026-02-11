Джипове до хижа "Петрохан" преди убийствата? МВР каза на кого са били

Проверка на записите от камерите показва, че на 1 февруари в 13:50 ч. по отбивката към хижа "Петрохан" са се движили единствено два джипа, собственост на сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии", съобщиха от МВР. Оттам уточняват, че подходът към хижата е оборудван с видеонаблюдение.

По същия път, който се отклонява от главното трасе, се осигурява достъп и до друга зона, като маршрутът традиционно се използва от преминаващи автомобили. Според МВР е възможно по него да са се движили различни моторни превозни средства, но данни те да са завивали към хижата няма.

От Главна дирекция "Национална полиция" съобщават, че продължават опитите си да установят връзка със свидетелка, публикувала информация в социалните мрежи, за да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства по случая.

Случаят "Петрохан"

На 2 февруари в района на хижа "Петрохан" бяха намерени три тела. По-късно същия ден окръжният прокурор на София Христина Лулчева заяви пред медиите, че сградата е била опожарена. "Имаме три трупа - във всички случаи говорим за убийство на повече от две лица, което е тежко квалифицирано по чл. 116 от Наказателния кодекс", посочи тя.

Разследващите са иззели четири гилзи, изстреляни от оръжията, открити при загиналите край хижата. По тях е установено ДНК единствено на починалите, като едното лице е с две огнестрелни рани. "Направили сме 11 експертизи - комплексна, балистична, ДНК, на електрическите уреди и други", обясни по време на брифинг директорът на Националния институт по криминалистика Кремена Илиева.

По време на брифинга бяха разпространени и кадри от камери в района на хижата. Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП Ангел Папалезов уточни, че част от устройствата са записвали на собствени карти памет и записите им се анализират, докато информацията от други камери е унищожена при пожара.

По думите му, след като ръководителят на организацията напуска хижата на 1 февруари, движението му е проследено чрез частни камери. В 11:14 ч. той е преминал през село Бързия в област Монтана, след което е засечен на изхода на Вършец, на разклона за село Стояново, в село Бели Извор и впоследствие е влязъл във Враца. В 12:41 ч. камера го регистрира в село Челопек, на изхода на Враца в посока връх Околчица, посочи Папалезов.