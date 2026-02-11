Калас за Украйна: Избори по време на война не е добро решение

Провеждането на избори по време на война не е добро решение, защото Украйна трябва да се използва силите си за справянето с външния противник, а не за вътрешнополитически битки. Това коментира дипломат номер едно на ЕС Кая Калас по повод съобщенията за натиск от страна на САЩ за провеждането на избори в и референдум за условията на мирното споразумение в Украйна. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте коментира, че подобни решения зависят изцяло от самите украинците.

Още: Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта

НАТО обяви днес, че започва мисия “Арктически страж”, която цели да укрепи присъствието на Алианса в Арктическия регион. Мисията е част от опита на Пакта да намали напрежението между съюзниците, предизвикано от желанието на президента Доналд Тръмп САЩ да придобие Гренландия. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте оповести началото на мисията в навечерието на срещата на военните министри от НАТО, която ще се проведе утре в Брюксел. Междувременно днес военните министри от ЕС обсъдиха подкрепата за Украйна с новия военен министър на страната Михайло Федоров. Те дадоха зелена светлина за предоставянето на финансова помощ по линия на европейския инструмент за отбраната SAFE на осем държави от ЕС, сред които и България. Страната ни може да получи над 3,2 млрд. евро чрез инструмента за стимулиране на европейската военна индустрия.

Още: Зеленски прие офертата на САЩ за нови преговори: "Ако има буферна зона, ние трябва да я управляваме"

“Мнозинството от европейските държави имат в своята конституция разпоредби за това, че избори по време на война не се провеждат. Защо? Защото, когато има избори, винаги има политически борби вътре в страната между различните формации. А когато имате външна атака, не трябва да се провеждат избори, защото всички сили трябва да се концентрират за справяне с противника. Провеждането на избори по време на война определено не е добро решение. Може би надеждата е, че ще има мир, но в същото време, аз не виждам Русия да прави каквито и да е било усилия за постигането на мир точно сега”, заяви Кая Калас, върховен представител на ЕС по сигурността и външните работи.

Още: "Европейска гордост": Кая Калас с коментар за освиркванията срещу Джей Ди Ванс (ВИДЕО)

“Нашата позиция винаги е била, че самите украинци решават какво точно могат да приемат като условия за мирната сделка, по-специално по отношение на много чувствителната тема за териториалните отстъпки. Но също така и как биха представили евентуална мирна сделка или спиране на огъня за одобрение от украинските граждани. Това зависи изцяло от украинците. Имам пълно доверие в украинските лидери и украинската демокрация. Това изцяло зависи от тях в съгласие с тяхната конституция и с това каква е тяхната традиция в организирането на такъв тип важни събития”, каза от своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте.