НАТО: Русия засега е дала 1,3 млн. военни жертви в Украйна

Русия е загубила 1,3 милиона войници от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г., обяви високопоставен представител на НАТО, цитиран от кореспондент на Deutsche Welle. Числото включва убитите, толкова тежко ранените, че не могат да се върнат обратно на фронта, и изчезналите по време на сражения (военни жертви - по класификацията на Алианса). Според неназования представител на Северноатлантическия алианс само през 2025 година 400 000 руски войници са били убити или ранени.

„Ние сме изненадани от дела на убитите в руските загуби. Руснаците понасят непропорционално високи загуби – те понасят изключително тежки загуби“, подчерта той.

Според него толкова високият брой на безвъзвратно загубени войници в Русия е свързан с ниското ниво на медицинска помощ на бойното поле.

Загубите на Русия

Според доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), публикуван на 27 януари 2026 г., от февруари 2022 г., когато диктаторът Владимир Путин започна агресивната инвазия, руските сили са понесли близо 1,2 милиона военни жертви, което е повече от загубите на която и да е велика сила във всеки въоръжен конфликт след Втората световна война. Само през 2025 г. руските военни жертви са били около 415 000, като средно на месец са били близо 35 000. Освен това - между февруари 2022 г. и декември 2025 г. - на бойното поле са загинали между 275 000 и 325 000 руснаци.

Снимка: НАТО, iStock

По-рано днес, 11 февруари, от Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна съобщиха, че общите загуби на руската армия надхвърлят 1,24 милиона души.

От началото на войната украинските въоръжени сили са унищожили 11 661 вражески танка, над 24 000 бронирани бойни машини и 37 148 артилерийски системи, твърди генщабът. В допълнение към тежкото оборудване, Русия е загубила значителен брой активи във въздуха: 435 самолета, 347 хеликоптера и над 130 000 оперативно-тактически дрона.

Загубите на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски наскоро заяви пред Le Monde, че от началото на пълномащабната инвазия на бойното поле са загинали 55 000 украински военнослужещи. Според CSIS числото военни жертви за Въоръжените сили на Украйна е около 500 000 до 600 000. От февруари 2022 г. до декември 2025 г. убитите в сражения украински войници са между 100 000 и 140 000, гласят данните от доклада.

Русия и Украйна не публикуват подробни данни за жертвите си в боевете.

