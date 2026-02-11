Зеленски за заема от ЕС: Това е сигналът, който трябва да бъде даден на агресора

Украинският президент Володимир Зеленски изрази благодарност към Европейския парламент за решението му да одобри отпускането на заем за Украйна на стойност 90 милиарда евро и подчерта, че Украйна ще оцелее благодарение на средствата, които Русия ще трябва да възстанови, предаде Укринформ.

90 млрд. евро заем за Украйна от ЕС: Официално одобрение от ЕП и обяснение откъде идват парите

„Европейският парламент днес одобри заема за подкрепа на Украйна на стойност 90 милиарда евро. Благодаря на председателя на Европейския парламент и на всички политически групи в Европейския парламент за тяхното лидерство и отговорност“, написа Зеленски в публикация в „Екс“. Украинският президент заяви, че „това е точно сигналът, който трябва да бъде даден на агресора“. „Украйна ще устои и ще може да спаси човешки животи. Европа е единна и силна и подкрепя Украйна. И всичко това се финансира от средствата, които Русия ще трябва да възстанови“, подчерта Зеленски.

Гласуването

По-рано днес Европейският парламент прие с голямо мнозинство заем от 90 милиарда евро за Украйна, от които 60 милиарда евро за укрепване на отбраната на нападнатата страна и 30 милиарда евро за макрофинансова помощ и бюджетна подкрепа. Заемът ще бъде осигурен от ЕС от международните пазари, след като не се намери съгласие за използване на замразените руски активи.

