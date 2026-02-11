Спорт:

Румъния: Подкрепата ни за Украйна е пряка инвестиция в сигурността на Европа и НАТО

11 февруари 2026, 23:18 часа 438 прочитания 0 коментара
Румънският министър на отбраната Раду Мируца се срещна днес в Брюксел с украинския си колега Михайло Федоров, като по този повод потвърди ангажимента на Румъния да подкрепя Украйна чрез двустранни програми за обучение и чрез участие в международни инициативи, предаде Аджерпрес.

Според съобщение на Министерството на националната отбрана разговорите са били свързани с развитието на ситуацията със сигурността в региона на Черно море, подкрепата, оказвана на Украйна за укрепване на отбранителните ѝ способности и координирането на усилията в контекста на незаконната и непровокирана агресия на Руската федерация, предава БТА. 

"Румъния потвърди ангажимента си да подкрепя Украйна чрез двустранни програми за обучение и чрез участие в международни инициативи, включително на европейско ниво, за оползотворяване на съвместните възможности в областта на отбранителната индустрия и технологичното сътрудничество, като SAFE и BraveTech EU", се посочва в съобщението.

От своя страна украинският официален представител е изразил признателност за даряването от страна на Румъния на една система "Пейтриът" през 2024 г. и за финансовия ѝ принос към механизма на НАТО "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL), смятани за важни стъпки за укрепване на устойчивостта на украинските въоръжени сили.

По време на срещата са били обсъдени и перспективите за оказване на подкрепа в средносрочен и дългосрочен план в многонационални формати, повишаването на оперативната съвместимост и укрепването на регионалната архитектура на сигурността. 

"Подкрепата на Румъния за Украйна представлява пряка инвестиция в сигурността на Европа и НАТО, инвестиция в нашата сигурност. Ще продължим да допринасяме активно към общите усилия за отбрана и възпиране чрез обучение, участие в международни мисии и участие в многонационални инициативи", подчерта Мируца.

Елин Димитров
