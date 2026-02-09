"Олигарсите ще хукнат след Радев": Политолози коментират финансирането на кампаниите

В сутрешния блок на БНТ се заформи интересна дискусия за финансирането на предизборните кампании на партиите и парите на олигарсите. Темата започна политологът Страхил Делийски в контекста на промените на върха на БСП и трудностите пред новоизбраният лидер на Столетницата Крум Зарков, но тя бе продължена от проф. Румяна Коларова по адрес на новия играч на политическия терен Румен Радев.

"От известно време БСП не е партия на олигархията. Олигархията се насочва там, където има политически смисъл", заяви политологът Страхил Делийски. Според него това е тежко от гледна точка на изборите, защото по думите му олигархията дава пари и затова новият председател на БСП има задачата да намери средства.

"Когато става дума за олигарсите - БСП има партийна субсидия. Тук все пак някак си е подсигурена. Олигарсите ще хукнат след Радев", смята от своя страна проф. Коларова.

Водещите й припомниха думите на Радев, че той ще се бори с олигархията, но тя на свой ред попита откъде ще му дойдат парите за кампания.

Големите пари и лобизмът в България

Проф. Коларова коментира и ролята на големите пари и обърна внимание, че в европйските държави има закон, който ограничава влиянието на различните групи, което в България наричаме антилобистко законодателство. "В България 35 години се внася такъв закон и 35 години олигарсите блокират неговото приемане през всички политици", добави проф. Коларова.

Според Христо Панчугов трябва да махнем маската, докато Делийски обърна внимание, че в Германия има такова законодателство и не попречи на правителството да гласува пари за две големи корпорации.

Промяната на върха в БСП

Проф. Коларова вижда надежда за БСП след избора на Крум Зарков за лидер на партията, според нея обаче социалистическата партия винаги е управлявала с ДПС и няма как да се отделят, защото в някаква степен социално и политически имат близост.

"Въпросът е колко ще се отдалечат от клиентелните и олигархични мрежи, върху които стъпваше тази партия, всъщност е ключовият въпрос, на който трябва да даде отговор това ръководство и новото поколение в партията", смята проф. Коларова. Тя обаче отчете, че сред това младо поколение идентифицирам хора, които би нарекла сталинисти.

"Дали Крум Зарков ще върне леви избиратели към БСП е един доста отворен въпрос. Да не говорим, че през годините партията се промени значително. От една партия, която функционираше на базата на това, че успява да намери начин да примири непримирими същности - тя се превърна в класическа дясна, която централизира властта около своя лидер и изгони всички недоволни", коментира политологът Христо Панчугов.