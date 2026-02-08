Станишев за избора на Зарков: Вчера се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности

Спасител или изкупителната жертва ще бъде Крум Зарков за БСП? Отговор на въпроса даде пред БНТ Сергей Станишев - бивш премиер, бивш председател на левицата и на Партията на европейските социалисти. „Мисля, че няма да бъде нито едното, нито другото, защото в БСП всички разбират, че и успехите и неуспехите не зависят само от лидера. Зависят от екипа. Ние оставаме единствената партия, която остава автентично демократична. Кажете ми в коя от останалите партии се избира лидер със състезание, с дебати. Няма такава. Нито ГЕРБ, нито ПП-ДБ, нито други партии. И това е сериозно предимство на БСП. Но важно е това, което усетих - различен дух на същия този конгрес преди една година“, обясни той.

„Тогава това беше конгрес на нагаждането и интегрирането във властта и разпределянето на влияние. И имаше вътрешни много грозни картинки. Вчера конгресът беше с различен дух - дух на много остро усещане за отговорността на всеки един в БСП за това дали БСП ще оцелее. Конгрес, който показа хъс за борба. Даже си формулирах възможен лозунг на предизборната кампания на БСП - Без ляво не може. Замислете се. Ако в една демократична държава няма силно ляво - тогава държавата ще куца. Лявото не се свежда до социалното - до пенсии, до помощи. То е носител на духа на справедливостта“, категоричен е Станишев. „Вчера се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности. Това пролича и в избора на Крум Зарков. Ние сме заплашени да не влезем в парламента, но сега съм много по-оптимистичен за бъдещето на БСП“, увери той.

Станишев коментира и оставката на Атанас Зафиров след участието на БСП във властта. „Изпадна се в странно шизофренично състояние последните седмици, защото даде положителна оценка на нашето участие в управлението и същевременно поиска оставката на председателя. Всеки направи своите стъпки – или назад като Атанас Зафиров, или встрани. Някои направиха стъпки напред като Крум Зарков. Тази заплаха, която аз споделих преди няколко седмици, че този конгрес може да се превърне в един братоубийствен сблъсък не се реализира. БСП показа да има хъс да е партия с характер, да не е подчинена на когото и да било“, каза той.

За ролята на Румен Радев

„Огромни очаквания на обществото са фокусирани върху фигурата на Румен Радев - инструментът на хората, който ще помете това статукво“, обясни той. Според Сергей Станишев ще бъде грешка, ако БСП повтори това с президента Радев. „БСП може и сигурно ще си партнира с неговия политически проект в следващия парламент по различни теми, които са общо демократични, но не може да бъде автоматична подкрепа за всичко“, добави той.

