Оставката на Румен Радев:

Станишев за избора на Зарков: Вчера се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности

08 февруари 2026, 21:35 часа 357 прочитания 0 коментара
Станишев за избора на Зарков: Вчера се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности

Спасител или изкупителната жертва ще бъде Крум Зарков за БСП? Отговор на въпроса даде пред БНТ Сергей Станишев - бивш премиер, бивш председател на левицата и на Партията на европейските социалисти. „Мисля, че няма да бъде нито едното, нито другото, защото в БСП всички разбират, че и успехите и неуспехите не зависят само от лидера. Зависят от екипа. Ние оставаме единствената партия, която остава автентично демократична. Кажете ми в коя от останалите партии се избира лидер със състезание, с дебати. Няма такава. Нито ГЕРБ, нито ПП-ДБ, нито други партии. И това е сериозно предимство на БСП. Но важно е това, което усетих - различен дух на същия този конгрес преди една година“, обясни той.

Още: Крум Зарков: Изборът ми начело на БСП не е договорен с никого

„Тогава това беше конгрес на нагаждането и интегрирането във властта и разпределянето на влияние. И имаше вътрешни много грозни картинки. Вчера конгресът беше с различен дух - дух на много остро усещане за отговорността на всеки един в БСП за това дали БСП ще оцелее. Конгрес, който показа хъс за борба. Даже си формулирах възможен лозунг на предизборната кампания на БСП - Без ляво не може. Замислете се. Ако в една демократична държава няма силно ляво - тогава държавата ще куца. Лявото не се свежда до социалното - до пенсии, до помощи. То е носител на духа на справедливостта“, категоричен е Станишев. „Вчера се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности. Това пролича и в избора на Крум Зарков. Ние сме заплашени да не влезем в парламента, но сега съм много по-оптимистичен за бъдещето на БСП“, увери той.

Още: Промяна и в червено: БСП избра нов лидер

Станишев коментира и оставката на Атанас Зафиров след участието на БСП във властта. „Изпадна се в странно шизофренично състояние последните седмици, защото даде положителна оценка на нашето участие в управлението и същевременно поиска оставката на председателя. Всеки направи своите стъпки – или назад като Атанас Зафиров, или встрани. Някои направиха стъпки напред като Крум Зарков. Тази заплаха, която аз споделих преди няколко седмици, че този конгрес може да се превърне в един братоубийствен сблъсък не се реализира. БСП показа да има хъс да е партия с характер, да не е подчинена на когото и да било“, каза той.

За ролята на Румен Радев

„Огромни очаквания на обществото са фокусирани върху фигурата на Румен Радев - инструментът на хората, който ще помете това статукво“, обясни той. Според Сергей Станишев ще бъде грешка, ако БСП повтори това с президента Радев. „БСП може и сигурно ще си партнира с неговия политически проект в следващия парламент по различни теми, които са общо демократични, но не може да бъде автоматична подкрепа за всичко“, добави той.

Още: Станишев предупреди: Проект на Радев може да отнеме гласове от БСП

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Сергей Станишев БСП Румен Радев Крум Зарков
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес