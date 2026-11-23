Тежък инцидент затвори пътя между Стара Загора и Казанлък днес. Цистерна, натоварена със сода каустик, е излязла от платното и е самокатастрофирала. Към момента движението в участъка е напълно блокирано, предаде БГНЕС.

Снимка БГНЕС

Сигналът е подаден точно в 13:01 ч. По първоначална информация няма пострадали хора. Ситуацията обаче остава рискова, тъй като от резервоара на камиона изтича нафта, забелязан е и съвсем лек теч от самата сода каустик. Още: Пияна майка катастрофира и изостави три деца в смачканата кола

Снимка БГНЕС

Зад волана е бил 31-годишен мъж. Тестван е за алкохол веднага след удара, като пробата му е напълно чиста. В района има полицейски патрули. Трафикът се отбива по обходен маршрут през селата Борилово и Пряпорец към Стара Загора. Причините за инцидента се изясняват. Още: Мъж загина при катастрофа между автомобил и линейка в Мездра