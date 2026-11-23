Социалните служби са изискали от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) информация за всички останали деца, участвали в насилствените действия над момичето в центъра на София, а самата жертва и родителите ѝ ще започнат работа с психолог. Мерките бяха набелязани на спешна среща между Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, местната комисия за противообществени прояви и Института за социални дейности и практики.

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Социалните работници ще разговарят с представители на училището, личния лекар и близките от семейния кръг на момичето, за да преценят от каква допълнителна подкрепа се нуждаят то и родителите му. От социалната агенция уточняват, че семейството вече е запознато с всички възможности за помощ, а действията на институциите се съгласуват директно с разследващите органи.

Припомняме, че тежкият инцидент се е разиграл в нощта на Хелоуин – 31 октомври срещу 1 ноември. Група младежи посетили детска дискотека в района на НДК, след което десет момчета и две момичета на 13 и 15 години – по свидетелски разкази вече употребили алкохол – се отправили към района на метростанция „Сердика“. Там компанията се качила в апартамента на родителите на 13-годишното момиче, където над двете непълнолетни е упражнено жестоко физическо и психическо насилие – събаряне на земята, удари, обиди и унижения, заснети на видеоклипове.

По случая вече има задържани, а институциите започнаха проверки както по самото престъпление, така и за реакцията на органите на реда.