Задържани четирима души - трима непълнолетни момчета и един пълнолетен български гражданин. Трите непълнолетни момчета са привлечени и към настящия момент изтърпяват наложените мерки за неотклонение "Задържане под стража". Това каза главен комисар Николай Пелтеков по време на брифинг във връзка с блудството срещу непълнолетно момиче. Стана ясно, че пострадалото момиче и извършителите са непълнолетни.

Ситуацията се разиграла в нощта на Хелоуин в апартамент след детска дискотека. Там отишли общо 4 момичета и 9 момчета, едно от момичетата е дъщеря на собственичката на жилището. Всичките са употребили солидно количество алкохол, като към момента няма данни за наркотици.

Сигналът за случая е подаден на 17 ноември 2026 г. в Първо районно управление. От Детска педагогическа стая са получили информация по оперативен път, като са им предоставени част от видеоклипове, които са изтекли в публичното пространство.

"В резултат на получената информация сме образували досъдебно производство. В хода на досъдебното производство, образувано на 18 ноември, в рамките на 24 часа от страна на служители на СДВР са разпитани 7 свидетеля, включително и пострадалото момиче. Изготвена е видеотехническа експертиза", каза той.

Имало и газов пистолет, с който едно от момчетата стреля. Установен е и телефонът на един от извършителите, който впоследтвие е заложен в заложна къща.

Засега няма данни за изнасилване и други жертви

"Към момента данните сочат за блудство. Данните, които имаме към момента, сочат само за едното момиче. Допълнителни записи, след като ни се възложи да гледаме, ще се разбере дали има други момичета", каза още Пелтеков.

От СДВР към момента нямат данни и за насилие над извършителите.

Имало ли е полицейска небрежност по случая?

Стана ясно, че има проверка даи има небрежност от страна на патрула в нощта на инцидента.

Проверяват се справки от дирекция 112 и друга информация, свлързана с технически средства.

"Самата проверка ще бъде доста обемна, необходимо е да се извърши проверка за колегите, които са приели сигнала. Аз лично като директор на СДВР няма да допусна и тоолелирам неглижиране от страна на служители или формално изпълнение на служебните задължения", подчерта той. ОЩЕ: Задържаха мъж за опит за блудство с 15-годишно момче