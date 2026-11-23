По шест години затвор получиха на първа инстанция мъжът и жената от Перник, обвинени в жестоки мъчения и убийства на животни, които заснемали и разпространявали срещу заплащане в интернет.

Съдът ги призна за виновни за престъпления, извършвани в периода от март 2023 г. до декември 2024 г. Двамата са проявявали жестокост към гръбначни животни, умъртвявали са ги по особено мъчителен начин, а записите от издевателствата са предлагали срещу пари.

Освен ефективните присъди всеки от тях трябва да плати и глоба от 10 хил. лв. (5112,92 евро), както и съдебните разноски, които надхвърлят общо 26 хил. евро. Още: В България - 5000 лева, в Испания - до 200 000 евро: Какви са наказанията в Европа за жестокости срещу животни?

В мотивите към решението са описани 18 конкретни случая на садизъм спрямо котки, бели мишки, морско свинче и зайци. Става дума и за 24 видеофайла, съдържащи елементи на сексуален садизъм и мазохизъм.

Разкрити след сигнал на "Българските елфи"

Двамата бяха арестувани през март 2025 г. след сигнал, подаден от групата "Българските елфи". С активистите се свързал чужд гражданин, който попаднал на видеата в интернет. След като не успял да получи съдействие от институциите, той потърсил помощ от групата.

С помощта на свои инструменти "Българските елфи" успели да установят самоличността на извършителите и да подпомогнат разследващите органи в разкриването на престъпната им дейност. Още: Официалните обвинения срещу обвинените за убийства за удоволствие и пари на животни са факт

Случаят предизвика силно обществено възмущение и доведе до протести срещу насилието над животни в различни части на страната.