България, Полша, Германия и Литва планират да създадат съвместен екип, който да разследва палежите, насочени срещу инфраструктурата за спътникова комуникация Starlink у нас и в Полша, както и предотвратеният от литовските служби опит за диверсия на Starlink-оборудване във Вилнюс, съобщи полското радио RMF24 на 23 ноември. Очаква се прокурори от четирите държави да се срещнат в началото на декември, за да сформират общия разследващ екип, гласи информацията. Разследващите трябва да установят дали атаките са били координирани от една и съща група, кой ги е извършил и кой ги е наредил.

Starshield – военната версия на системата за сателитен интернет Starlink на SpaceX (със собственик Илон Мъск) – се превърна в ключово средство за комуникация за украинските сили, подпомагащо координацията на бойното поле и операциите с дронове, което прави атаките срещу инфраструктурата ѝ в Европа потенциална заплаха за мрежите, пренасящи интернет трафик към Украйна.

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Случаят в България

Двама 19-годишни германски граждани, които според обвиненията са подпалили антени на Starlink южно от София на 9 октомври, са били арестувани в Германия, потвърди прокуратурата в Дюселдорф миналия месец. Арестът е извършен на 23 октомври в Дуисбург. И двамата са се изправили пред Районния съд в Дуисбург. България очаква екстрадицията им.

Тирпан Б. и Зека И. бяха обвинени задочно в България на 14 октомври (самоличността им тогава не бе потвърдена). Два дни по-късно българските власти издадоха заповеди за арест на двамата германски граждани - и двамата родени през 2007 г. Според NIUS.de се смята, че и двамата са с мигрантски произход.

На 19 октомври Софийският градски съд също одобри европейски заповеди за арест. Към този момент двамата обаче бяха напуснали България, потвърждава германското издание, позовавайки се на разследването. Според българската прокуратура Тирпан Б. и Зека И. са влезли в България като туристи през граничния пункт „Калотина“ на 9 октомври. Около 22:25 ч. те предполагаемо са подпалили няколко антени в сателитния комплекс „Телепорт Плана“, южно от София. Три антени на Starlink са били напълно унищожени, а други – повредени. Същата вечер двамата са напуснали страната, връщайки се към Сърбия. Колата, с която са пътували, е имала германски номера, но не е била регистрирана на тяхно име.

Снимка: Envato

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В продължение на три дни МВР и службите за сигурност не съобщиха публично за инцидента. За него стана известно едва в края на работния ден на 12 октомври, когато съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев оповести случая. Първоначално се твърдеше, че палежът е извършен през нощта на 9 срещу 10 октомври и че от общо 18 антени 11 са били умишлено подпалени и напълно унищожени. Записите от охранителните камери показват две лица с маски.

Главният секретар на МВР Любомир Николов каза, че има заподозрени, но като цяло властите не оповестиха никаква друга информация. Премиерът Румен Радев дори предупреди директора на ДАНС да не изнася ключови данни, за да не се възпрепятства разследването. Чак по-късно се разбра, че извършителите са задържани в Германия. Властите у нас не са посочили кой може да е наредил палежа.

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Палежите в Полша и Литва: директни обвинения към Русия

На 23 септември две маскирани лица според твърденията са подпалили наземна станция на Starlink във Вола Кробовска, Полша. Полските прокурори подозират, че деянието е било извършено по заповед на руските разузнавателни служби, с цел да се прекъсне сателитният интернет трафик в Централна и Източна Европа.

Полският вицепремиер и министър на цифровите въпроси Кшиштоф Гавковски заяви на 24 септември, че станцията във Вола Кробовска, управлявана от държавната телекомуникационна компания „Ексател“, е служила като интернет възел, пренасящ трафик през Полша, включително към Украйна.

Полските власти повдигнаха обвинения срещу двама турски граждани, живеещи в Германия, за дейности в полза на чуждестранна разузнавателна служба и за извършване на саботаж. Двамата заподозрени бяха арестувани в Германия по искане на полските служби на 10 октомври, съобщи полският министър-председател Доналд Туск в публикация в X. Той определи атаката като „поредния акт на хибридна война“.

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Томаш Сиемоняк - министърът, координиращ полските специални служби - обвини Русия за атаката. „Нямаме никакво съмнение, че зад този саботаж стоят руските разузнавателни служби“, заяви той, цитиран от Associated Press.

На 18 октомври литовските власти пък предотвратиха опит за палеж на оборудване на Starlink във Вилнюс, който премиерът Миндаугас Синкевичус също веднага свърза с руската кампания за хибридна война: Открийте разликите с България: Литва спря опит за палеж на Starlink-антени и обвини Русия.