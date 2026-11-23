Шофьорът, причинил катастрофата, при която загина 63-годишната Маргарита Паскалева, директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Карнобат, е задържан за срок до 72 часа. Окръжната прокуратура в Бургас му е повдигнала обвинение за умишлено причиняване на смърт при нарушение на правилата за движение по пътищата. Тежкият инцидент стана на 9 ноември на автомагистрала „Тракия“, в посока от Карнобат към Бургас.

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Според събраните в хода на разследването доказателства обвиняемият А.В. е управлявал автомобила си със скорост от *251 км/ч при разрешени 140 км/ч*. Това е със 111 км/ч над максимално допустимата скорост за участъка. Автомобилът на обвиняемия е застигнал и блъснал колата на Маргарита Паскалева. Двете превозни средства са се движили в една и съща посока. При тежкия удар 63-годишната жена е загинала.

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От Окръжната прокуратура в Бургас уточняват, че на А.В. е повдигнато обвинение по чл. 342, ал. 3 от Наказателния кодекс за умишлено причиняване на смърт вследствие на нарушение на правилата за движение. С постановление на наблюдаващия прокурор ще бъде отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство на обвиняемия.

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Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

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