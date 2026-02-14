Започнаха доставките на новите бойни машини "Страйкър"

В рамките на този мандат на правителството беше поставено началото на реализацията на още един от големите проекти за модернизация на Българската армия. Започнаха доставките на новите бойни и спомагателни машини "Страйкър" за нуждите на Сухопътните войски. Те се извършват в изпълнение на международни договори на Министерството на отбраната по основните проекти за модернизация на Българската армия, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Снимка: Getty Images

Първите пет бойни бронирани машини "Страйкър" пристигнаха на пристанище Бургас днес, 14 февруари, в рамките на доставка от САЩ и Канада. В съответствие с предвиденото в договора индустриално сътрудничество те ще бъдат доставени в завод "ТЕРЕМ - Ивайло" ЕООД във Велико Търново за финално асемблиране и последващо предаване на 61-ва механизирана бригада в град Карлово.

Още: Полша получава 250 БТР "Страйкър" за 1 долар, България купи 183 за 2,5 млрд. лв.

В рамките на същата доставка в България пристигнаха и логистични машини, както и имущество по договора за F-16. Бяха доставени и допълнителни 8 бойни бронирани машини (ББМ) "Страйкър", които са предоставени безвъзмездно по програма със САЩ и ще бъдат използвани за обучение в 61-ва механизирана бригада в Карлово, се казва още в информацията от Министерството на отбраната.