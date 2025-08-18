Предотвратиха "ало" измама за близо 18 000 лв., връщат парите на жертвата

Столичната полиция разкри телефонна измама спрямо 90-годишен мъж, предал 17 800 лв., съобщиха на брифинг от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Софийската районна прокуратура. Случаят е от миналата седмица.

Как се стига до залаването?

На 13 август е подаден сигнал в Седмо районно управление за телефонна измама. В рамките на няколко часа е установено т.нар. муле – човекът взел парите от пострадалия, съобщи пред медиите главен инспектор Стефан Попов, началник сектор в СДВР.

Част от парите са намерени у задържания, а другата – в жилището му. Възрастният мъж мислел, че помага на полицията в залавянето на телефонни измамници и е предал сумата в торба.

Вчера съдът, по искане на прокуратурата, е задържал за постоянно в ареста обвиняемия, каза наблюдаващият прокурор Валентин Добрев. Мъжът е криминално проявен, обвинен е за измама, като се предвижда наказание от една до шест години затвор за това деяние. "Парите ще бъдат върнати на пострадалия още днес", каза Добрев, цитиран от БТА.

Главен инспектор Стефан Попов каза още, че продължава да се работи по установяване на фактическите извършители на телефонната измама. По оперативни данни, те са в Румъния. Ще се установява дали други случаи на телефонни измами са свързани с тези хора.

"МВР не изискват суми от гражданите за провеждане на полицейски операции или каквото и да било. Чуят ли, че някой иска от тях пари по телефона и се представя за служители на МВР, това е телефонна измама. Трябва да затворят телефона и да подадат незабавно сигнал на тел. 112. Бързото подаване на сигнал води до шанса по-бързо да бъде разкрито престъплението", добави Попов.

Той предупреди, че набира сила схемата с т.нар. кредити, в която измамници се представят отново за служители на МВР и под предлог, че някой тегли сума с фалшиво пълномощно от банката, карат хората да теглят големи суми пари, които да бъдат предавани.