Призракът от Пирин: Как русенeц надживя собствената си смърт с 12 години

01 ноември 2025, 20:35 часа 656 прочитания 0 коментара
Случай, достоен за филмов сценарий, се разигра в Национален парк "Пирин", където мъж от Русе, обявен за изчезнал преди 17 години и впоследствие обявен за мъртъв от съда, беше открит жив и здрав. Невероятната история започна на 30 октомври, когато служители на парковата охрана се натъкнаха на незаконен бивак в местността Чалин валог, над Банско.

При рутинен обход за установяване на нарушения, охранителите забелязали найлонов навес, наподобяващ палатка, скрит в гората. Когато се опитали да проверят самоличността на обитателя му, за да съставят акт за незаконното къмпингуране, мъжът реагирал изключително агресивно. Арогантното му и грубо поведение принудило служителите да потърсят съдействие от полицията в Банско.

След пристигането на униформените станало ясно, че мъжът не носи никакви документи за самоличност, поради което е отведен в районното управление за установяване на самоличността му. Това, което разследващите разкрили, шокирало всички – мъжът е бил обявен за безследно изчезнал от близките си в Русе още през 2008 г. След дългогодишно издирване, през 2013 г. съдът официално го е обявил за мъртъв, като дори е издаден смъртен акт.

Пред властите мъжът разказал своята необикновена история. Напуснал е България през зелена граница и се е установил в Гърция, където в продължение на 13 години е живял и работил при животновъд. След смъртта на своя работодател, той започнал да преживява сам в планините между България и Гърция.

Полицията е успяла да се свърже по телефона с роднините му в Русе. Новината, че техният близък е жив, предизвикала шок и силни емоции у семейството, което не можело да повярва на случващото се. Въпреки това, мъжът категорично отказал да се срещне с тях или да се прибере. Той заявил, че "там няма място за него" и че не иска повече да им създава паника, тъй като всички го знаят за покойник. "И да дойдат да ме вземат, аз пак ще избягам!", били последните му думи пред полицаите.

След като самоличността му е била напълно изяснена, мъжът е бил освободен и по собствено желание е продължил своето пътешествие в планината. От дирекцията на Национален парк "Пирин" благодариха за съдействието на полицията и напомниха, че дивото къмпингуване на територията на парка е строго забранено и нарушителите подлежат на санкции.

Мартин Стоянов
