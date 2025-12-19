Спорт:

Псуваш? Общественополезен труд: Вижте къде полицията посече младежи хулигани

Обществено полезен труд ще се наложи да положат като наказание младежи от Велико Търново, обвинени в хулиганство. Също така, те ще трябва да платят и глоби.

В сряда вечерта в Районното управление в старата столица е получен сигнал за група младежи, които нарушават обществения ред във вход на жилищен блок в града. Това уточняват от Областна дирекция на МВР - Велико Търново.

80 часа общественополезен труд за ругатни

На адреса бил изпратен полицейски екип, който установил група момичета и момчета, които ругаели и нападали с неприлични изрази живущите в блока.

След намесата на полицията на двама от тях е състав акт по Указа за борба с дребното хулиганство. Вчера на единия е наложена глоба в размер на 200 лв. и 80 часа общественополезен труд за срок от 6 месеца, а на другия - глоба в размер на 300 лв. и също 80 часа общественополезен труд.

