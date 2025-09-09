Ето колко от Рила е изгоряло до момента

Пожарът в Национален парк "Рила" възникна на 28 август в района на село Долно Осеново и продължава повече от десет дни. В битката с пожара участват доборволци, военни и хеликоптери. Вчера в късния следобед е преваляло дъжд с градушка, което е помогнало да се спре разрастването на пожара. На този етап са изгорели 2600 декара, става ясно от изявление на директора на парка Красимир Андонов пред БТА.

"Мисля и се надявам, че днес ще успеем да локализираме пожара", отбеляза още директорът на парка.

Припомняме, че в събота беше овладян най-тежкият фронт на пожара в Рила - западният. Това се случи благодарение на изградената от пожарникарите над един километър водна линия. ОЩЕ: Добри новини около борбата с пожара в Рила

На дневен ред е пожарът в Сакар

Припомняме, че вчера възникна пожар в планината Сакар. Огънят възникна между селата в община Свиленград Лисово, Младиново и Костур. Пламъците бързо се разраснаха и вечерта вече беше обхванал 5000 декара. В община Свиленград е обявено частично бедствено положение. ОЩЕ: Пожарът в Сакар продължава да гори, вече засегна 7000 декара

Пожарът в Пирин

Припомняме, че това лято имаше друг голям пожар - този в Национален парк Пирин, който огнеборците гасяха в продължение на дни и който засегна площ над 45 000 декара. ОЩЕ: Големият пожар в Пирин все още не е история