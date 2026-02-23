Войната в Украйна:

Фалшификатор на дипломи се сдоби с обвинение

23 февруари 2026, 16:08 часа 248 прочитания 0 коментара
Прокурор при Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 64-годишен мъж, държал предмети, послужили за съставяне на документи за завършено образование и за придобита квалификация. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 20.02.2026 г. в офис помещение в София, обвиненият И.Т. е държал предмети, за които е знаел, че са предназначени и са послужили за съставяне на документи за завършено образование и за придобита квалификация.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 308, ал.7, вр. ал.2 от НК.

С постановление на дежурен прокурор И.Т. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 23.02.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо И.Т.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
