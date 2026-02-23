Войната в Украйна:

Трима сводници са задържани под стража

23 февруари 2026, 16:19 часа 243 прочитания 0 коментара
По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража трима мъже за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

М.И., А.С. и В.П. са привлечени към наказателна отговорност, за това че за времето от неустановена дата през 2025 г. до м. 08.2025 г. в гр. София, са извършени действия по набиране и транспортиране на Д.Г. до различни адреси и хотели в гр. София, с цел да бъде използвана за развратни действия, като предлагане на платени сексуални услуги, независимо от съгласието й.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 159а, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

Обвиняемите са били задържани за срок до 72 часа. Те са осъждани.

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Състав на Софийски районен съд се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор, че М.И., А.С. и В.П. могат да извършат друго престъпление и им е наложил мярка “задържане под стража“.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Спасиана Кирилова
