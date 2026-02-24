"Паническите ходове": Прокуратурата разпореди проверка на служебния вътрешен министър

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви, че срещу него е разпоредена предварителна проверка от прокуратурата. В интервю за БНР той коментира, че действията срещу него са част от "паническите ходове на една система, която усеща края си". По думите му в понеделник вечерта е бил информиран от ръководството на ГДБОП за започналата проверка.

Дечев насочи критики към Борислав Сарафов, като заяви: "След като господин Сарафов след края на юли спря да бъде изпълняващ функцията главен прокурор, той влезе в ролята на изпълняващ функциите кинокритик, любител на филма "Туйн Пийкс". Започна да ни въвежда в една предварително зададена версия за това какво се е случило в Петрохан. Мен този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши. Връщане назад няма".

Министърът твърди, че вместо да търси "обективната истина по случая "Петрохан - Околчица", за нападението срещу кмета на Бистрица и за всички неразкрити престъпления", прокуратурата е предприела атака срещу него като ръководител на МВР.

Сигнал от ИТН

Темата ескалира, след като от "Има такъв народ" съобщиха, че двама техни депутати - Тошко Йорданов и Александър Рашев - са подали сигнал в прокуратурата с искане да бъде проверено има ли натиск от страна на вътрешния министър върху служители на МВР по разследването на случая "Петрохан".

Лидерът на партията Слави Трифонов също отправи публични въпроси към Дечев във Facebook, включително дали е привиквал полицаи в столичен ресторант и дали е упражнявал натиск "да се замитат следите на ПП-ДБ".

Междувременно зам.-градският прокурор Десислава Петрова потвърди по bTV, че е постъпил сигнал по електронна поща и е възложена проверка, като уточни, че на този етап не може да се прецени дали има основания за обвинение.

"Натиск не е оказван"

Дечев категорично отрече да се е намесвал в работата на разследващите. "Вярно е, че съм се виждал с колега, който работи по "Петрохан". Единствената причина е максимално бързо да се запозная с този случай. Изпили сме едно кафе, след което сме се разделили", заяви той.

По думите му като ръководител има право да се информира по всяко време за работата на ведомството. "Няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване", е казал той на екипа, работещ по случаите "Петрохан" и "Околчица".

Министърът заяви още, че веднага след разговор със зам.-главния секретар Явор Серафимов е изтекла информация, че е искал да уволнява разследващия екип - твърдение, което той определя като невярно. По думите му не е изразявал недоверие към разследващите и не е настоявал за тяхното отстраняване или преместване.

Смени в ръководството на МВР

Припомняме, че правителството вече предложи на президента Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Като мотив Дечев посочи пропуски в охраната на протест на 26 ноември, когато по думите му полицията не е успяла да изолира провокаторите, което е довело до ескалация и палежи.

Временно изпълняващ длъжността зам.-главен секретар става Георги Пандев, който се очаква да поеме поста след евентуалното освобождаване на Рашков. Министърът обяви и новия си политически екип - за заместник-министри са назначени Иван Анчев, Калоян Калоянов и Калоян Милтенов.

"Няма да предлагам титулярен главен секретар", заяви още Дечев и подчерта, че никога не е бил партиен член.

В контекста на предстоящи избори той коментира и работата на областните дирекции, като посочи, че ще бъдат използвани данни за рискови секции и при необходимост ще се стигне до смени, за да не се допуснат изборни манипулации и контролирано гласуване.