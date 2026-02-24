"Томас без компас?": В Северна Македония се отрекоха от Вайц

В Северна Македония изглежда вече не се радват толкова на евродепутата и докладчик за европейския напредък на страната Томас Вайц, става ясно от статия на Свето Тоевски в "Нова Македония". В статията се поставя въпроса дали Томас е без компас, както и се твърди за замъглени възприятия от страна на Европейския съюз. Нещо повече - докладът на Вайц се определя като "допълнителна форма на натиск, която надгражда засилената кампания на официалните български власти".

Авторът смята, че ччрез тази кампания българските власти се опитват да покажат пред европейските институции, че Северна Македония не отбелязва напредък, както и че не зачита правата на българите в страната.

Какво се казва в доклада на Вайц?

Очаква се годишният проектодоклад за напредъка на югозападната ни съседка да бъде представен пред Комисията по външни работи на ЕП на 26 февруари, отбелязва "Нова Македония".

Вайц констатира в доклада си, че не е постигнат напредък по конституционните изменения за вписване на българите в македонската конституция, както и че въпреки някои положителни реформи, напредъкът в програмата за реформи на ЕС е недостатъчен, особено в ключови области като върховенството на закона, съдебните реформи и борбата с корупцията.

"Ето защо е от съществено значение всички политически играчи в Северна Македония, особено правителството и депутатите от управляващото мнозинство, да осъзнаят тази нова неотложност и да започнат да постигат осезаеми, убедителни и честни резултати в тези ключови области без по-нататъшно забавяне – подчертава Томас Вайц в своя проектодоклад.