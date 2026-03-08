Теодора Георгиева: Записите с мен и Петьо Еврото са изпратени от кабинета на Борислав Сарафов

"Считам, че към момента съществува институционален проблем с българската прокуратура. Обърнала съм се към министъра на правосъдието във връзка с тези факти, който да сезира ad hoc прокурора или разследващия прокурор. Парадокаслното е, че Сарафов трябва да назначи прокурор, който да разследва него самия. Сега са ми станали известни определени обстоятелства за престъпления по служба. Подала съм сигнал, но дали ще се установят, не се знае. Извършени са престъпления от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов." Това каза в ефира на NOVA в предаването "На фокус с Лора Крумова" българският европрокурор Теодора Георгиева.

Снимка: Стопкадър

Как се стига го записите с Петьо Еврото

Тя разказа хронологично как се е стигнало до записите, които бяха разпространени анонимно до медиите и в които се вижда тя в разговор с Петьо Еврото. "Преди три години се публикува в медии първият сигнал от името на Петьо Еврото. В този сигнал се твърдеше, че той регулярно ми давал подкупи или на някакво неизвестно лице, което да ми ги предава. Стана ми ясно, че е абсолютно скалъпен, не само защото това са пълни измишльотини, лъжи и клевети, които целят да ме уплашат и дискредитират", каза Георгиева. Според нея хронологично нещата в сигналите срещу нея не съвпадат. "Твърди се, че този човек ми е давал пари в период, в който европейската прокуратура не функционра (2018-2020). Оперативно еропейската прокуратура започва да работи през 2022 г."

Още: Радомир Чолаков: Желанието за смяна на Сарафов е "стръв за наивници"

По думите на Теодора Георгиева от Софийска градска прокуратура твърдят, че няма данни кой е писал този сигнал. "С Чирен стана очевидно голям проблем и бяха възстановени сериозни суми. След като се случи т.нар. инцидент с майка ми, за който се води досъдебно производсто за убийство, получих закана, че ще бъда размазана през медиите", каза още Георгиева, като уточни, че заканата е дошла чрез посредник.

Снимка: Стопкадър

Кой е изпратил записа?

Според Георгиева, въпреки че не го е споменала директно като име, Делян Пеевски сам се е разпознал в думите ѝ. Тя смята, че заканата към нея идва от него, тъй като по думите ѝ има свидетелски показания, но отказа да коментира повече, за да не "застрашава българско разследване по случая". Теодора Георгиева заяви, че не се отрича от думите си, които вече са публично известни до този момент.

Още: Българският европрокурор се оплака на Янкулов за натиск от политик, санкциониран по "Магнитски"

Георгиева каза, че малко след заканата за медийно размазване, ако не се спре по казуса "Чирен" и обвиненията за г-н Малинов, е излязъл първият запис с нея и Петьо Еврото. "Доста след това получавам информация с много голяма конкретика, че има вероятност този запис да е изпратен от кабинета на главния прокурор, който вече е изпълняващ длъжността", каза Георгиева. "След този запис и след този фалшив измислен сигнал, Сарафов се самосезира за извършени от мен престъпления", добави още тя.

Още: Янкулов: Ограничението от 6 месеца за и.ф. главен прокурор не нарушава Конституцията

Снимка: БГНЕС

По думите ѝ след тези събития Борислав Сарафов пуска прессъобщение, че ще започне назакателно разследване за корупция срещу Тедоора Георгива. "Среща се с европейски прокурори в качесвото си на и.ф. и им казва, че съм взимала подкупи по делото "Чирен" - пред прокурори, които са дошли в България. Не само е превишил властта си, директно е злоупотребил с властта на главен прокурор, защото прави такова изявление в позицията си на такъв. Той е осъществил дисциплинарно нарушение - уронване на престижа на съдебната власт, което може да стане основание за неговото уволнение".

Защо се е срещала с Петьо Еврото?

Още: Теодора Георгиева за решението на Европрокуратурата: Не мога да разбера какво точно е нарушението ми

Георгиева призна, че на записите наистина е тя. Била е там от любопитство, тъй като Емилия Русинова ѝ казала, че ще я срещне с човек, който има информация по процедурата по избор на европейски прокурор. "Целта на срещата е била да бъда въвлечена в ситуация да бъде направен запис и после да бъде използван срещу мен". Георгиева твърди, че не е знаела кой е Петьо Петров, освен това на записите липсва Русинова, а по думите на Георгиева тя е била там заедно с тях. Не помни колко точно пъти е ходила в "Осемте джуджета", но са 2-3 пъти.

Снимка: БГНЕС

Разговорът от записите е манипулиран по нейните думи. Не е назначена аудио експертиза, защото ще се види, че записът е рязан. Всички срещи са били инициирани от Емилия Русинова, която преди дни бе избрана за градски прокурор на София.

Още: Официално: Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение, може да иска отстраняването й

Теодора Георгиева твърди, че на всичките ѝ срещи с Петьо Еврото Русинова е присъствала. Според Георгиева връзка между Делян Пеевски, Борислав Сарафов и Емилия Руснова категорично има, но не може да го докаже.