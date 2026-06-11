Излиза от страната с Нотариуса и харчи повече, отколкото печели: Вътрешен документ разкрива историята на скандална съдийка

Доклад на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) от 3 юли 2024 г., който Actualno.com получи чрез свой източник, хвърля още по-голяма светлина върху невидимата картина в съдебната система, станала обществено достояние през последните години. Той е изготвен, за да обобщи резултатите от проверка на ИВСС по заповед на главния инспектор за почтеност, конфликт на интереси и установяване на действия, накърняващи престижа на съдебната власт. Във фокуса е бившият зам.-градски прокурор на София и съдия от Административен съд – София-град (АССГ) Маргарита Немска.

Документът разглежда нейни потенциални връзки с убития в началото на 2024 г. Мартин Божанов – Нотариуса и кръга около него. Нотариуса, както и бившият ръководител на столичното следствие Петьо Петров - Петьо Еврото, станаха известни (чрез медийни разследвания и свидетелски показания) като сиви кардинали в съдебната власт, ръководещи мрежи за влияние и осъществяващи натиск върху магистрати.

Документът, с който разполагаме, разкрива множество детайли от проверката на Инспектората спрямо съдия Немска, а във фокуса попада също така имуществото ѝ - събрани са данни, че разходите на нея и съпруга ѝ адвокат Емил Писков надвишават значително получените доходи.

Инспекторатът към ВСС в крайна сметка открива нарушение при съдия Немска - но не защото се е поддала на натиск и не защото разследването я е уличило в получени подкупи, а за уронване престижа на съдебната власт. През септември 2025 г. Съдийската колегия на ВСС обаче отказа да я накаже, каквото беше предложението на ИВСС.

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Снимка: Маргарита Немска, стопкадър от bTV

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Какво се знае за съдия Маргарита Немска и имуществото ѝ?

Дисциплинарното производство срещу нея беше образувано през юли 2024 г. Преди това се разбра, че Немска има отношение по случая "Нотариуса". През април 2024 г., при изслушването си във временната комисия по темата, сформирана в 49-ия парламент, главният инспектор Теодора Точкова заяви, че НАП и Комисията за противодействие на корупцията (КПК) проверяват произхода на парите на съдийка, която живее на съпружески начала със съдружник на Мартин Божанов, защото разходите им многократно превишавали доходите.

Тогава името на магистрата не беше уточнено, но в медийни публикации се заговори за Маргарита Немска и съпруга ѝ адвокат Емил Писков, които си купили имот, изтеглили кредит, взели автомобил на лизинг и плащали обучение на дете през 2022 г. Писков беше осветен като съдружник на Мартин Божанов в разследването на Антикорупционния фонд (АКФ) "Списък за бърз контрол" - нещо, което Писков и Немска отричат.

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Пред депутатите тогава Теодора Точкова каза, че е извършен анализ на информацията дали свързано с магистрат лице е съдружник на Божанов, доколкото двамата са ползвали общ офис. От проверката на ИВСС се потвърждава, че наистина са използвали общо офис пространство.

Според публикация на разследващия сайт BIRD, през 2022 г. съдия Немска и съпругът ѝ Емил Писков са купили апартамент в Барселона на стойност почти един милион лева. Справка от испанския имотен регистър и проверка на АКФ на място показаха, че имотът е в централната градска част - в луксозна жилищна сграда – и към онзи момент се е ползвал. Точно тези публикации са цитирани и в доклада от проверката на ИВСС. Посочва се откъс от статията на BIRD "Имотни сделки: От Нотариуса до Джуджетата и Министъра", в който пише, че през 2021 г. Писков придобива от Мартин Божанов офис от 155 кв. м срещу 222 460 лева. Посочено е, че бившият служител на ГДБОП и ДАНС е съпруг на съдия Немска – цитат в доклада на ИВСС: "известна с това, че е "назначена“ в съда без конкурс, както и с многобройните си имоти в страната и в чужбина...".

От документа, с който се сдобихме, става ясно, че в Докладна записка №3-24/05.03.2024 г. на Стефка Мулячка – инспектор в ИВСС – е установено, че при проверките на декларациите за 2018, 2020 и 2022 г., извършени от екипи на ИВСС, са установени данни, че стойността на имуществото на Маргарита Немска и Емил Писков "съществено превишава размера на декларираните получени средства". Различен е размерът на доходи от прехвърляне на права или имущество, декларирани пред ИВСС за 2020 и 2022 г., и на тези доходи, декларирани пред НАП. Изпращат се сигнали към НАП и КПК.

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Впоследствие се прави и допълнителна проверка от ИВСС, от която се разбира, че Писков и Немска са закупили недвижими имоти в два града (заличено е къде точно), като общата стойност на придобиване е по-голяма от общия размер на декларираните получени средства – доходи от трудови правоотношения и друга стопанска дейност, доходи от наем и прехвърляне на права или имущество, получено банково кредитиране и заеми от физически лица.

"Ябълката на раздора" в случая е разлика от 29 337,45 лева при покупката на апартамент от страна на Немска и Писков. За да се стигне до пълната сума по покупко-продажбата, остатъкът все пак е бил преведен на продавача от сметка на Емил Писков – съгласно предварителен договор за продажба на строителен продукт от 15 януари 2021 г. ИВСС обаче установява, че е следвало сумата да бъде декларирана като вземане в декларацията на съдия Немска за 2021 г., а това не се е случило. Цитирана е и покупка на апартамент за 510 000 евро, но по тази сделка всичко е изяснено. Това излиза наяве след разрешение от Софийския районен съд (СРС) за разкриване на банкова тайна спрямо съдия Маргарита Немска и съпруга ѝ.

Снимка: Антикорупционен фонд

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През 2022 двамата са продали апартамент и са получили общо малко над 400 000 евро или 782 341 лева. Съдийката е декларирала 473 310 лева, а сумата от 309 030 лв. за "обзавеждане и довършителни работи", която е оставащата разлика, не е декларирана. Проверяващият екип е констатирал, че продажната стойност на имота е уговорена на цена от 220 000 евро или 430 282,60 лева, а 180 000 евро, или 352 049,40 лв. били платени за обзавеждане, довършителни работи и подобрения в имота. През юни 2024 г. в ИВСС са получили писмо, в което се говори за плащане от 194 684 евро или 381 368,85 лева – окончателно плащане за апартамент и гараж, постъпило по сметката на Писков. Немска е декларирала 473 310 лева от продажбата на имота, а реално е придобила 782 340,72 лв. заедно с обзавеждане и довършителни работи. Остатъкът от 309 030 лв. не е деклариран от нея като част от стойността на имота. Интересното е, че той е придобит през 2021 г. за 196 000 лева, след което е продаден за много по-висока сума.

"Несъразмерността в стойността на имота и стойността на обзавеждането буди съмнение за реалната цена на недвижимия имот и предполага избягване на облагане с данък върху доходите на физически лица на разликата между покупната и продажната цена на имота, придобит и продаден в 3-годишен период на владение“, установяват от ИВСС.

И още нещо любопитно – декларираните от Немска и Писков налични парични средства в размер на 28 308 лева отговарят на истината, установява ИВСС. Само че от банковите сметки на Писков е видно, че през цялата 2022 г. са правени вноски на каса в размер общо на 70 778,69 лева, като "за произхода им няма категорична информация, не е установен източникът и основанието за придобиването им". Немска е представила пет договора за наем и заем с физически лица и от тях в брой са получени 42 400 лева. Останалите 36 378 лева до сумата от 70 778,69 лв. не се знае откъде са.

Съдия Немска е декларирала направени разходи за обучение на ненавършило пълнолетие дете в размер на 5800 евро или 11 344 лв. От движението по банковите сметки се разбира, че тя и съпругът ѝ са направили преводи през 2022 г. за общо 14 123,47 лева за обучението. Разликата между декларирано и установено е 2779 лв.

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Също така в декларацията, подадена от нея пред ИВСС, е установено още, че няма извършени плащания по банков път за адвокатска дейност на Емил Писков въпреки декларираните пред НАП от тази дейност доходи в размер на 48 666,68 лева. Липсват и плащания по банков път за здравни услуги, разходи за храна, лекарства и покритие на други битови нужди – ток, вода, парно, мобилни услуги и др. "По данни на НСИ месечният доход, необходим за издръжка на тричленно семейство с двама работещи възрастни и едно дете до 14 години, е в размер на 2432 лева, т.е. 29 184 лв. в годишен размер. От анализа на движенията по банковите сметки на съдия Немска и съпруга ѝ и от представените доказателства за получени доходи от трудови възнаграждения, адвокатска дейност, продажба на недвижими имоти, по договори за наем и заеми не е установено наличие на средства за минимална поддръжка на семейството. В тази връзка остава въпросът какъв е източникът на средствата в брой за минималната издръжка на семейството на проверяваната съдия Немска и съпругът ѝ за 2022 г.", пише в документа, обобщаващ проверката на ИВСС.

Проверката срещу съдия Немска: любопитни имена

Проверката, извършена от ИВСС срещу магистрата, е била и с цел да установи дали през 2022 г. съдия Маргарита Немска е приела материални облаги извън рамките на закона, независимо от естеството им, които могат да поставят под съмнение нейната независимост и безпристрастност. Проверявало се е също дали през 2022 година, при изпълнение на служебните си задължения, съдийката от АССГ е упражнила или се е поддала на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от представители на публична власт или частично влияние, вътрешни или външни за съдебната система. И още – дали е накърнила престижа на съдебната власт, след като през 2024 г. името ѝ многократно се споменава в статии за кръга около Мартин Божанов-Нотариуса.

Снимка: Мартин Божанов, Антикорупционен фонд

Прави впечатление, че към преписката е прикрепено журналистическо разследване с "таен запис", публикуван на 11 юни 2021 г., със заглавие: "Говорим си с Господ: кой, как и срещу колко урежда дела в Специализирания съд?". Припомняме, че в записите от разследването на Антикорупционния фонд се чува как човек, идентифициран от АКФ като Емил Писков, казва "Говорим си с Господ" и иска 100 000 евро от Ивайла Бакалова, за да излезе Веселин Денков на свобода. Оттам става ясно, че Писков и Мартин Божанов се познават и са колеги. Разбира се също, че срещата между Писков и Бакалова е осъществена по поръчка на Нотариуса.

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Съдия Немска и Нотариуса: съвместни излизания от страната

От документа на ИВСС става ясно, че в материалите по делото срещу кръга на Нотариуса, разследван за извършване на имотни измами и за упражняване на противозаконно влияние върху съдии, не са установени разпитвани лица, които да предоставят информация за съдия Маргарита Немска и за свързани с нея лица. Констатирани са обаче данни за съвместни пътувания през 2020 г., излизания и влизания през ГКПП за Е.П. (Емил Писков), Маргарита Немска, Мартин Божанов и лице с инициали Г.Б. (по-надолу в документа се разбира, че това е съпругата на Божанов - Гергана) – т.е. Божанов и Немска са били в група, която заедно е излизала от страната.

Справка, изискана от наблюдаващия прокурор, посочва, че през 2020 г. Мартин Божанов и съпругата му са пътували три пъти съвместно в чужбина със съдия Маргарита Немска и Емил Писков – регистрирани са влизания и излизания през ГКПП "Капитан Андреево". Отделно, адв. Писков и Божанов имат още три съвместни пътувания зад граница, пак през същия граничен пункт.

От "Гранична полиция" пък ИВСС иска повече информация за съвместните излизания на четиримата от страната. На 8 април 2024 г. от "Гранична полиция" отговарят, че не всичко се изчерпва с трите пътувания в чужбина на Божанов, Божанова, Писков и Немска. Съдия Маргарита Немска и Гергана Божанова са напуснали заедно България през Летище София на 13 ноември 2020 г.

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От Административен съд-София град са докладвали пред ИВСС във връзка с проверката на Инспектората, че към онзи момент в АССГ има образувани три дела срещу Мартин Божанов, но съдия Маргарита Немска не е била докладчик по никое от тях.

Маргарита Немска отсъжда в полза на съпругата на Мартин Божанов: да или не?

Любопитен момент в проверката срещу съдия Немска – на 29 март 2024 г. в различни електронни медии излизат статии, според които съдийката е гледала дело на съпругата на Нотариуса – Гергана. В една от тях, която е и първоизточник – АКФ, е публикуван и протокол, отразяващ случайния подбор на Маргарита Немска за съдия-докладчик по секретно административно дело № 13/2021 г. по описа на АССГ. В материалите са изложени твърдения, че това е тайното дело на Гергана Божанова за отнетия ѝ достъп до класифицирана информация. Посочва се, че отнемането на достъпа е станало причина за освобождаването ѝ от служба в ГДБОП. Делото е било разпределено на Немска, която се е произнесла в полза на Божанова. Решението ѝ е било потвърдено от Върховния административен съд (ВАС).

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От ИВСС са поискали информация от административния ръководител на АССГ за всичко това. Полученият отговор – по жалба на Гергана Божанова има образувано едно административно дело по описа на АССГ. То касае именно заповед на министъра на вътрешните работи, с която е прекратено служебното ѝ правоотношение като държавен служител – разследващ полицай при ГДБОП, поради отказ за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация. Случайният избор обаче разпределя делото не на Маргарита Немска, а на съдия Калинка Илиева. Иначе ВАС наистина потвърждава решението на АССГ.

Друго дело – секретно – наистина попада при съдия-докладчик Маргарита Немска. Това е дело № С-13/2021 г. по постъпила касационна жалба от С.Л.Д. срещу решение от 3 юни 2021 г. на Софийски районен съд, с което СРС е потвърдил наказателно постановление от 2020, издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция срещу С.Д. за извършено нарушение. Наложена е глоба в размер на 2203,97 лева. Не става ясно за какво и срещу кого е делото, но Маргарита Немска отменя решението на СРС и постановява друго, с което е отменено наказателното постановление от 2020 г. Решението е окончателно.

Снимка: Гергана Божанова, БГНЕС

Какво казват адвокатите на Мартин Божанов и Емил Писков?

ИВСС е изискал сведения и от адвокатите на Мартин Божанов – те са посочени с инициали. Единият казва, че не му е известно Нотариуса или някой друг да е оказвал натиск, заплахи, стимули или друго влияние върху съдия Немска във връзка с разглеждането на дела в АССГ. Не знаел тя да приема парични суми или услуги от материален и нематериален характер във връзка с изпълнение на служебните ѝ задължения.

Другият адвокат – В.А. (от медийни публикации стана ясно, че това е Велимир Атанасов) – споделя, че с Емил Писков и Маргарита Немска се познавали изцяло служебно. Атанасов използвал общ офис с Божанов през 2015-2017, тъй като му е бил адвокат, но никога не е ползвал общ офис с Емил Писков. Също не знаел за натиск или заплахи срещу съдия Немска, както и за евентуално приемане на подкупи.

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Самият Писков също е дал сведение – че с Маргарита Немска са съпрузи от 14 юли 2021 г., а преди това са били във фактическо съжителство от средата на 2013 г. Двамата притежавали къща, придобита през 2018 г. – с произход на средствата ипотечен кредит, дарения от родителите му и спестявания; апартамент с два гаража, придобит през 2023 г. – с произход ипотечен кредит и спестявания; апартамент, придобит през декември 2022 г. Последният бил купен от Писков след продажба на друг техен имот, чрез кредити, дарение и заеми от физически лица. Купували са, а след години са продавали, апартамент и гараж на два пъти. Покупката е станала от един и същ строител, с когото Писков поддържал дългогодишни отношения. Всичко било декларирано. Освен това двамата не притежавали автомобили – ползвали такива чрез сключени договори за финансов лизинг.

Писков казва, че е познавал Мартин Божанов, но не го е бил виждал към онзи момент от началото на 2022 г., нито имал контакти с него. Адвокатът твърди, че никога не е бил съдружник с Божанов в търговски дружества. През 2020-2021 г. обаче Божанов ползвал стая от нает от него офис. Писков казва, че съпругата му познавала "бегло" Мартин Божанов – не поддържала нито лични отношения с него, нито такива, свързани с работата ѝ като съдия. Не знае Божанов или хората около него да са оказвали влияние върху Маргарита Немска, нито пък тя да е приемала подкупи.

Становището на съдия Немска: всичко е декларирано, не съм получавала пари от Нотариуса

Съдия Маргарита Немска, разбира се, също дава писмено становище до ИВСС, обръщайки най-напред внимание върху притежаваните от нея и съпруга ѝ имоти – къща; апартамент в груб строеж с два гаража; апартамент, придобит при режим на СИО (съпружеска имуществена общност) за сумата от 510 000 евро, и други имоти, които са били купувани и продавани. Обяснен е произходът на средствата и че той е посочен в ежегодните декларации по ЗСВ. Единствените парични средства в брой, които Немска е получавала, са "под формата на подаръци от тържества за рождени дни и Коледа", както и празници на дъщеря ѝ, твърди самата тя. Съдийката ги е декларирала. Описала е още, че има сключени договори за отдаване под наемна недвижими имоти, които са нейна лична собственост, както и на родителите на съпруга ѝ.

Заявила е, че познава Мартин Божанов като лице, което е ползвало през 2020-2021 г. стая от офиса на съпруга ѝ – така познава и съпругата му Гергана. Не ѝ е било известно с какво се занимава Божанов, но знаела, че не е бил съдружник на съпруга ѝ и не са имали обща дейност. Твърди, че към онзи момент не се е била виждала с Божанови от края на 2021 г. Посочила е, че познава адвокат Велимир Атанасов, но се е виждала с него само в открити съдебни заседания, в които е била член на съдебния състав. Декларирала е, че никое от тези лица "по никакъв повод" не ѝ е предлагало парични суми или услуги във връзка с изпълнение на служебните ѝ задължения в качеството ѝ на магистрат, нито по някакъв друг повод, както и че не ѝ е оказвано влияние от представители на публичната власт, "нито частно влияние от лица, вътрешни или външни за съдебната система".

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ИВСС: Немска накърнява престижа на съдебната власт, но няма данни да е приемала подкупи

След всичко това и въз основа на извършената проверка, от ИВСС считат, че "не са налице доказателства, които да мотивират извод, че съдия Маргарита Немска е извършила нарушения по чл. 175к, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ". Тези алинеи от Закона за съдебната власт са свързани с приемане на материални или нематериални облаги, които могат да поставят под съмнение безпристрастността и независимостта на магистрата, както и поддаване на натиск, заплахи, стимули и влияния от публична власт или частно влияние, вътрешни или външни за съдебната система. Така проверката в тази ѝ част се прекратява.

От анализа на допълнителната проверка обаче проверяващият екип намира, че "са налице достатъчно данни за извършено нарушение по чл. 175к, ал. 4 ЗСВ – накърняване на престижа на съдебната власт". Открити са "категорични данни" за проявено от съдия Немска поведение, несъвместимо с Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което води до "отрицателна обществена оценка на професионалния морал на съдията и го компрометира в обществото". Акцент се поставя върху това, че според Кодекса магистратът трябва да декларира доходите от имуществото си по съответния ред.

Цитираните публикации срещу съдия Немска са станали достояние на широк кръг от хора и са получили голям обществен отзвук, като много от коментиращите "са изразили възмущението си от случващото се в съдебната система и от "зависимостите" на магистрата и съпруга ѝ", аргументира се ИВСС защо Немска е накърнила престижа на съдебната власт. Конкретните примери зад решението – пътуванията зад граница с Мартин Божанов, "тайният запис", съвместният офис на Божанов и Писков, придобитият от Немска и Писков офис и склад в режим на СИО от Мартин Божанов. Цитирани са още примери с публикации за многобройните имоти на съдийката в чужбина, както и свързването ѝ с кръга около Нотариуса, а също и разходите на семейството, надвишаващи доходите. Според ИВСС съдийката е осъществила нарушението "с пряк умисъл".

Накрая се предлага на Съдийската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство за налагане на наказание заради накърняване на престижа на съдебната власт – нещо, което колегията отхвърли през есента на 2025 г. със 7 на 3 гласа.