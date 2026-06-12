Кметът на "Кремиковци" с разкрития за проблеми с групата на "Калашниците"

Имали сме проблем с групата, известна с името "Калашниците". Става дума за незаконно строителство на беседка в общински имот, като извършителят не беше установен. Никой от тях не си призна, че я е построил. Това обясни кметът на столичния район "Кремиковци" Лилия Донкова в ефира на Нова телевизия. По отношение на твърдения за организирана престъпна дейност на групта тя заяви, че няма преки доказателства. "Аз лично не съм свидетел и не знам дали е така или не", каза кметът.

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Относно твърденията на адвокати, че близки на двамата обвинени за тежката катастрофа заплашват пострадалите, Донкова каза, че не е постъпвала информация за страх или заплахи. "На мен лично никой не ми е казал такова нещо, нито е изразявал такива страхове. Ужасът, който са преживели, трудно ще преодолеят", добави тя и уточни, че част от пострадалите са отказвали да говорят с медиите заради преживения стрес.

Тема в разговора беше и случаят с общинско жилище, ползвано от семейство, свързано с един от обвиняемите по делото. Кметът обясни, че първоначално настаняването е било законосъобразно, тъй като са били декларирани доходи от около 1550 лева и е липсвала друга собственост. "Те кандидатстват с реални документи и реално по документи те си имат право на общинско жилище", обясни тя.

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По думите ѝ общината извършва ежегодни проверки на наемателите, при които е установено, че има закупено жилище на член от семейството. Това е довело до издаване на заповед за прекратяване на наемното правоотношение и освобождаване на жилището.

При жестоката катастрофа на Челопешко шосе загинаха четирима души - двама индийски граждани, които са пътували в автобуса, и двама, които са пътували в колите, 17 души бяха ранени. Тя възникна след гонка на два автомобила. Вследствие на нея единият се е ударил в автобус, който се е преобърнал настрани, а другият е връхлетял върху автобусна спирка.