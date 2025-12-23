Разкриха какви нарушения на пътя има шофьорът, помел две жени на тротоар във Варна

Към момента няма ясно обяснение от страна на водача за поведението му. Известно е, че той няма сериозни предишни нарушения на пътя, като срещу него е издаван само един електронен фиш за превишена скорост. Това обясни началникът на сектор "Пътна полиция" - Варна главен инспектор Петко Камбуров в ефира на Нова телевизия относно тежката катастрофа с две жертви във Варна.

"Назначени са всички необходими експертизи – автотехническа, токсикологична, както и такава, която да установи дали инцидентът не е резултат от внезапно влошаване на здравословното състояние на водача", каза той.

Очевидци разказват, че автомобилът се е движил с висока скорост и внезапно е излязъл на тротоара. Част от тях твърдят, че водачът не е реагирал адекватно след удара. Дали скоростта е била превишена обаче ще стане ясно след назначената автотехническа експертиза.

Как се стига до трагедията?

Тежката катастрофа стана в понеделник (22 декември) във Варна, след като лек автомобил връхлетя върху тротоар в района на Колхозния пазар. При катастрофата загинаха две жени - на 52 и 80 години, които са били на тротоара. След удара колата се врязва и в търговски обект.

По първоначална информация, 53-годишният водач по неустановени към момента причини напуска пътното платно, преминава през тротоара и блъска пешеходците.

Шофьорът бе откаран в болница без видими тежки наранявания. Направеният на място тест за алкохол е отрицателен. Взета е кръвна проба за установяване на евентуална употреба на наркотични вещества. Мъжът е бил задържан за 24 часа, а впоследствие конвоиран до лечебно заведение заради здравословното си състояние.