Разкриха какви нарушения на пътя има шофьорът, помел две жени на тротоар във Варна

23 декември 2025, 08:32 часа 676 прочитания 0 коментара
Към момента няма ясно обяснение от страна на водача за поведението му. Известно е, че той няма сериозни предишни нарушения на пътя, като срещу него е издаван само един електронен фиш за превишена скорост. Това обясни началникът на сектор "Пътна полиция" - Варна главен инспектор Петко Камбуров в ефира на Нова телевизия относно тежката катастрофа с две жертви във Варна. 

"Назначени са всички необходими експертизи – автотехническа, токсикологична, както и такава, която да установи дали инцидентът не е резултат от внезапно влошаване на здравословното състояние на водача", каза той.

Очевидци разказват, че автомобилът се е движил с висока скорост и внезапно е излязъл на тротоара. Част от тях твърдят, че водачът не е реагирал адекватно след удара. Дали скоростта е била превишена обаче ще стане ясно след назначената автотехническа експертиза.

Как се стига до трагедията?

Тежката катастрофа стана в понеделник (22 декември) във Варна, след като лек автомобил връхлетя върху тротоар в района на Колхозния пазар. При катастрофата загинаха две жени - на 52 и 80 години, които са били на тротоара. След удара колата се врязва и в търговски обект.

По първоначална информация, 53-годишният водач по неустановени към момента причини напуска пътното платно, преминава през тротоара и блъска пешеходците.

Шофьорът бе откаран в болница без видими тежки наранявания. Направеният на място тест за алкохол е отрицателен. Взета е кръвна проба за установяване на евентуална употреба на наркотични вещества. Мъжът е бил задържан за 24 часа, а впоследствие конвоиран до лечебно заведение заради здравословното си състояние.

Виолета Иванова
Варна катастрофа загинали тротоар
