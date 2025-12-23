Войната в Украйна:

„С висока скорост се движеше. Искаше да хване светофар“: Разследват катастрофата във Варна, взела две жертви

23 декември 2025, 07:14 часа 360 прочитания 0 коментара
Продължава изясняването на причините за тежката катастрофа във Варна, при която загинаха на място две жени, предаде bTV. Инцидентът става малко преди 15:00 часа на изключително оживено място на ул. Дрин, непосредствено до Кооперативния пазар. Жените, на 52 и на 79 години, загинаха на място. Шофьорът, на 54 години, е отведен в болница, без сериозни наранявания. Още: Шофьор се вряза в тълпа от хора във Варна, има загинали

Искаше да премине на жълто, но помете всичко..

Снимка: iStock

Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна, като се очакват резултатите от кръвния тест за наркотици, който му е взет в болницата. „Искаше да премине на жълто, обаче в това време светна червено, не успя да се ориентира. Качи се (на тротоара – бел. ред.) и помете всичко“, каза Валентин Мавродинов, очевидец на инцидента.

„С висока скорост се движеше, за да може да премине през светофара, искаше да го използва“, обясни още Валентин Мавродинов. По случая е образувано досъдебно производство, като се води разследване под надзора на окръжната прокуратура във Варна. 

Кметът на Варна Благомир Коцев потвърди за инцидента и изказа съболезнования на семействата на загиналите жени. "Моля варненци да бъдат внимателни около празниците и да мислят не само за себе си, но и за своите съграждани", призова той в профила си в социалните мрежи.

