„С висока скорост се движеше. Искаше да хване светофар“: Разследват катастрофата във Варна, взела две жертви

Искаше да премине на жълто, но помете всичко..

Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна, като се очакват резултатите от кръвния тест за наркотици, който му е взет в болницата. „Искаше да премине на жълто, обаче в това време светна червено, не успя да се ориентира. Качи се (на тротоара – бел. ред.) и помете всичко“, каза Валентин Мавродинов, очевидец на инцидента.

„С висока скорост се движеше, за да може да премине през светофара, искаше да го използва“, обясни още Валентин Мавродинов. По случая е образувано досъдебно производство, като се води разследване под надзора на окръжната прокуратура във Варна.

Кметът на Варна Благомир Коцев потвърди за инцидента и изказа съболезнования на семействата на загиналите жени. "Моля варненци да бъдат внимателни около празниците и да мислят не само за себе си, но и за своите съграждани", призова той в профила си в социалните мрежи.

