С нови записи и конкретика: МВР разкри официалната версия за "Петрохан" и "Околчица" (ВИДЕО)

Разследващите органи дадоха още и нова информация по случая "Петрохан – Околчица". "Доказателствата към този момент сочат, че при Петрохан става дума за три самоубийства, а при Околчица – едно убийство и две самоубийство", каза на пресконференция прокурор Наталия Николова.

"Работим усилено от две седмици по случаите на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Работата не е спирала, работи се и в момента. Случилото се е шоково и се искат бързи отговори. И ние искаме да наредим всички парчета от пъзела – да кажем фактите, мотивите. И като юрист, и като гражданин съм обезпокоена от фактите, които излизат на повърхността. Това, което излиза шокира и осъзнавам, че има хора, които трудно ги приемат. Самата аз не съм имала толкова сложен случай. Прокуратурата и МВР съзнаваме, че обществото има нужда от отговори", увери тя.

Още данни и факти

Телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев са намерени пред хижата от Деня. Той е свидетел по делото, разпитан е два пъти. В дома му е извършен обиск. Разпитана е жена му, която е чужд гражданин. Мобилния му телефон е иззет при обиска, тъй като е отказал да го даде доброволно.

„Деян е в чужбина. Той не е обвиняем. Няма основание да ми се повдигне обвинение. Нямаме право да забраним на свидетел на пътува в чужбина. Ако съберем други доказателства и имаме причина, ще искаме съдействие от партньорски служби“, каза прокурор Николова.

От думите й стана ясно, че са готови голяма част от експертизите, но се изискани и още. По оръжията са открити ДНК и на тримата мъже“, каза тя.

„В кръвта на Ивайло Калушев има фенобарбитал – успокояващо и хипнотично средство“, каза прокурора.

"Наличието на барутни частици дадоха положителен резултат за двама от починалите пред хижата – Пламен и Дечо. По ръцете на Ивайло има кръв, но са открити барутни частици по левия и по десния му ръкав на дрехата. За Околчица – по ръцете и ръкавите на Калушев и Николай има следи. Тримата мъже на „Петрохан“ – двама от тях имат по едно огнестрелно наранявания в слепоочието, Ивайло е с две – смъртта е настъпила чак при второто", каза още Николова.

Тя коментира и влизането в другата къща на Калушев в село Българи в Странджа. Адресът е обезпечен веднага след установяване на случилото се на „Петрохан“. Извършено е претърсване и изземване. Намерена е религиозна литература като тази в хижата. Иззети са веществени доказателства с интимен характер.

За подадения сигнал от баба и дядо на 8-годишно дете тя допълни: „Не е установено изтичане на информация, службите са извършили проверка на място. Така групата на Калушев е разбрала за предприетите действия на институциите. Родителите отричат да има нещо притеснително. Подаден е нотариално заверено оттегляне на сигнала. Въпреки този отказ има образувано досъдебно производство".

„Не намерихме подкрепа в родителите не само за този случай, но и в останалите, категорична е тя и добави: "Ние, като прокуратура, не искаме да политизираме този случай по никакъв начин, но хората в НАКЗТ са имали контакти с политици и длъжностни лица".

Заместник апелативният прокурор беше категорична, че нямат никаква информация за вербуван или действащ агент на ДАНС от групата на Калушев. Тя допълни, че обективни факти сочат, че членовете от групата са имали контакти с политици и министри.

За случая "Петрохан - Околчица"

Припомняме, че на 2 февруари в района на хижа "Петрохан" бяха намерени три тела на мъже. Преди това е подаден сигнал за пожар в хижата. Установено беше, че жертвите са Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев. А на 9 февруари в района под връх Околчица беше намерен кемперът на собственика на хижата Ивайло Калушев, а в него бяха открити още три тела - на Калушев, на 22-годишния Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев.

По данни на разследващите по ръцете на пет от жертвите са установени барутни частици. Такива не са намерени само по ръцете на 15-годишното момче.