"Виджаме намигания в много посоки": ГЕРБ за новия служебен кабинет

"Виждаме сериозни знаци и намигания в много посоки", коментира проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ пред медиите в парламента след като Андрей Гюров представи състава на служебния кабинет пред президента Йотова. ГЕРБ подозират, че идеята на служебния кабинет е да фаворизира определени политически, новородени формации, за да спечелят изборите. Думите му бяха в контекста на очакването на Румен Радев да направи политическа партия и да се яви на предсрочния вот. 

Кой носи отговорността?

Костадин Ангелов заяви, че този кабинет е лична отговорност на президента на България Илияна Йотова.

"Тепърва ще видим как той ще се справи с основната задача - провеждането на честни избори", каза Ангелов. 

На въпрос дали дали очакваме да са честни избори, Ангелов отговори: " Винаги сме очаквали да са честни, винаги сме работили за това да са честни".

ГЕРБ няма проблем с никой министър

От ГЕРБ обявиха, че нямат проблем с нито един от министрите. "За нас никога не е било от значение кой ще бъде министър на едно или друго министерство. За нас е важно в хода на предстоящата кампания да обясним на хората какво предлагаме, да проведем една сериозна кампания, в която да спечели отново доверието на хората", заяви Ангелов. ОЩЕ: Много изненади и вицепремиер за честни избори: Гюров представи кабинета си (СНИМКИ и ВИДЕО)

