Шестото масово измиране на дивата природа се ускорява - то е по-бързо дори от изчезването на динозаврите

Според анализ на учени, шестото масово измиране на диви животни на Земята се ускорява и това може да е повратната точка за краха на цивилизацията. Това се съобщава в „Гардиън“. Установено е, че повече от 500 вида сухоземни животни, които са на ръба на изчезване, могат да бъдат загубени в рамките на 20 години. За сравнение, същият брой е изчезнал през целия минал век.

Масово измиране на диви животни

Сред критично застрашените сухоземни гръбначни животни са останали по-малко от 1000, включително суматранският носорог, червеношийката кларион, панамската жаба арлекин и гигантските костенурки от Испаньола. Въз основа на исторически данни за 77 вида , учените са установили, че те са загубили 94% от популациите си. Изследователите също така предупреждават за ефект на доминото, при който загубата на един вид засяга други, които зависят от него.

Прочетете също: Забравеният апокалипсис на Земята, който е унищожил 85% от живота много преди появата на динозаврите

Учените казват, че човечеството разчита на биоразнообразието за своето здраве и благополучие, а пандемията от коронавирус е краен пример за опасностите от опустошаването на природата. Според тях е спешно да се решат проблемите, свързани с нарастването на населението, унищожаването на местообитанията, трафика на диви животни, замърсяването на околната среда и климатичната криза.

Анализът, публикуван в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences, изследва данни за 29 400 вида сухоземни гръбначни животни, събрани от Червения списък на застрашените видове и BirdLife International. Изследователите идентифицираха 515 вида с популации под 1000, като около половината от тях имат по-малко от 250 останали индивида. Повечето от тези бозайници, птици, влечуги и земноводни са открити в тропически и субтропични региони.

Малък динозавър с голямо значение: Новооткрит вид преобръща историята за еволюцията

Учените са установили, че 388 вида сухоземни гръбначни животни имат популации под 5000, а по-голямата част (84%) живеят в същите региони като видове с популации до 1000, което създава условия за ефект на доминото.

Забележителни примери за това включват прекомерния лов на морски видри и морски таралежи, хранещи се с водорасли. Бумът на таралежите унищожи водораслите в Берингово море, което доведе до изчезването на морската крава на Стелер, хранеща се с водорасли.

Изследователите заявиха, че техните открития биха могли да помогнат за усилията за опазване на застрашените видове. Числата в това проучване са шокиращи. Но все още има надежда. Ако спрем изсичането и унищожаването на гори в страни като Бразилия, можем да започнем да намаляваме загубата на биоразнообразие и изменението на климата. Но за да направим това, се нуждаем от глобална амбиция.

Учени разкриха при каква температура са измрели динозаврите