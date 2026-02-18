Брус Спрингстийн и групата му E Street Band тръгват на турне

Брус Спрингстийн и групата E Street Band обявиха във вторник старта на американско турне под надслов Land of Hope and Dreams, което започва на 31 март в Минеаполис и ще даде начало на поредица от концерти, съчетаващи рок музика с политически послания, предава Асошиейтед прес.

Турнето завършва на 27 май с изпълнение на открито в Nationals Park във Вашингтон. "Преживяваме мрачни, тревожни и опасни времена, но не се отчайвайте - кавалерията идва!", каза Спрингстийн в изявление, цитирано от Асошиейтед прес. "Ще разтърсим вашия град в чест и в защита на Америка - американската демокрация, американската свобода, нашата американска конституция и нашата свещена американска мечта."

Снимка: Getty Images

Миналия месец Спрингстийн посвети песента си "Streets of Minneapolis" на жителите на Минеаполис, критикувайки продължаващите операции на президента Доналд Тръмп за прилагане на имиграционния закон в града. "Посветен е на хората от Минеаполис, нашите невинни съседи имигранти и в памет на Алекс Прети и Рене Гуд", написа той, посочвайки двамата души, смъртоносно простреляни от федерални имиграционни агенти в Минеаполис.

Поглед към политическите теми

Предстоящите концерти отбелязват първите изпълнения на Спрингстийн и E Street Band в Северна Америка от 2024 г. насам. През 2025 г. те свириха пред над 700 000 фенове в цяла Европа в първия етап от турнето Land of Hope and Dreams и издадоха миниалбум, записано в откриващата вечер в Манчестър, Англия.

Спрингстийн все по-често се насочва към политически теми по време на последните си изпълнения. На миналогодишното европейско турне той каза на публиката, че групата призовава "праведната сила на изкуството, на музиката, на рокендрола, в тези опасни времена".

Съставът на E Street Band включва Рой Битан, Нилс Лофгрен, Пати Скиалфа, Гари Талънт, Стиви Ван Зандт и Макс Уайнбърг, заедно със Сузи Тирел, Джейк Клемънс и Чарли Джордано. Към тях ще се присъединят E Street Horns, E Street Choir и перкусионистът Антъни Алмонте, допълва Асошиейтед прес, цитирани от БТА.