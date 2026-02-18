Спорт:

"Липсата на мотив прави случая толкова загадъчен": Журналист за трагедията "Петрохан – Околчица"

18 февруари 2026, 7:55 часа 583 прочитания 0 коментара
"Липсата на мотив прави случая толкова загадъчен": Журналист за трагедията "Петрохан – Околчица"

Едно от нещата, което прави случая "Петрохан - Околчица" толкова загадъчен, е липсата на мотив. Не можем да разберем защо трима души постъпват по този начин на едно място, а други трима отиват под връх Околчица. Толкова много си сменихме отстрани гледните точки. Това мнение изрази журналистът Стефан Миланов в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Хората на Калушев, връзката със службите, версиите: Силвия Великова в Студио Actualno (ВИДЕО)

Попитан къде е Деян Илиев, който намери трите тела пред хижа „Петрохан“ и може ли да е напуснал страната, той обясни, че няма доказателства дали той се издирва и дали той е нужен на разследването. „Но имаме доста доказателства, че той е бил много близък на Ивайло Калушев“, подчерта той.

Относно историята с АТВ-тата, Миланов смята, че тя е най-проста за обясняване. „Според мен има конфликт между хората, които искат да си карат АТВ-тата и тези хора, които са искали да пазят територията. Не бих кредитирал много доверие и на двете страни“, добави той.

Дали някой от кръга около Калушев е бил вербуван от ДАНС и защо не се дава тази информация, журналистът обясни, че това е държавна тайна и едва ли ще се разбере каква е истината.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Сигналите срещу сдружението на Калушев и имало ли е бездействие? МВР пусна доклада за "Петрохан"

Моята теза е, че не навсякъде може да се говори за конспирация, а някои неща са станали от чиста немърливост“, добави той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Петрохан Убийства връх Околчица Ивайло Калушев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес