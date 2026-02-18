Петгодишно дете загина при катастрофа във Видинско

Петгодишно момиченце загина при катастрофа във Видинско. На 17 февруари в 16.46 часа на тел.112 постъпил сигнал за катастрофа на главен път Е-79 в с. Ружинци - при кръстовището на улиците „Младост“ и „Г. Димитров“, съобщават от ОДМВР - Видин.

30-годишен мъж от с. Горни Лом (правоспособен водач с 4 години стаж), управлявайки личния си лек автомобил „Фолксваген Голф“ с видинска регистрация не е спрял на знак „Стоп“, отнел предимство на движещ се в посока Видин румънски товарен автомобил „Даф“ с прикачено полуремарке и реализирал ПТП.

Пристигналият на мястото екип от ФСМП-Белоградчик е констатирал смъртта на пътуващото в леката кола 5-годишно момиченце от с. Горни Лом. Шофьорът и 58-годишна пътничка от лекия автомобил са били настанени във видинската болница.

Още: Поредна тежка катастрофа в Прохода на Републиката, загина дете

Жената - с опасност за живота. Другата пътничка - 33-годишна, била транспортирана от свой близък в болницата в гр. Лом и след медицински преглед освободена за домашно лечение.

Тестовете с технически средства на водача на товарния автомобил не са отчели наличие на алкохол и наркотици. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Белоградчик.

Още: Загинало дете и 8 ранени при тежка катастрофа в Сърбия