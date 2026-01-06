Спорт:

Само по празниците: Над 2000 пътни нарушения в Пернишко

06 януари 2026, 14:49 часа 262 прочитания 0 коментара
Само по празниците: Над 2000 пътни нарушения в Пернишко

По време на празниците е имало над 2000 нарушения по пътищата в Пернишко, съобщиха от пресцентъра на полицията, цитирани от БТА.

Нарушенията са по Закона за движение по пътищата и са установени по време на коледните и новогодишните празници в областта. От тях 187 са констатирани с актове за административни нарушения, 688 са наложени с фишове, а 1164 са издадени чрез електронни фишове.

Проверени са над 3000 моторни превозни средства и повече от 4000 души. Сред нарушенията е установен водач, преминал по автомагистрала “Струма“ с превишение на скоростта от малко над 40 км/ч, като се е движил със 162 км/ч при разрешени 120 км/ч.

Още: Как да си сметнем "средната скорост", ако има различни ограничения по пътя?

Сред проверените водачи преобладават тези без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, както и извършилите неправилни маневри на пътното платно.

При нарушенията, санкционирани с фишове, най-чести са неизползването на обезопасителни колани, говоренето по мобилен телефон без устройство “свободни ръце“ и движението без включени дневни светлини.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пътните полицаи са установили петима, шофирали след употреба на алкохол, както и още петима – след употреба на наркотични вещества.

Още: Всеки трети нарушител на средната скорост у нас е с чуждестранна регистрация

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пътни нарушения Пътна полиция пияни шофьори проба за алкохол
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес