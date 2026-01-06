Само по празниците: Над 2000 пътни нарушения в Пернишко

По време на празниците е имало над 2000 нарушения по пътищата в Пернишко, съобщиха от пресцентъра на полицията, цитирани от БТА.

Нарушенията са по Закона за движение по пътищата и са установени по време на коледните и новогодишните празници в областта. От тях 187 са констатирани с актове за административни нарушения, 688 са наложени с фишове, а 1164 са издадени чрез електронни фишове.

Проверени са над 3000 моторни превозни средства и повече от 4000 души. Сред нарушенията е установен водач, преминал по автомагистрала “Струма“ с превишение на скоростта от малко над 40 км/ч, като се е движил със 162 км/ч при разрешени 120 км/ч.

Сред проверените водачи преобладават тези без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, както и извършилите неправилни маневри на пътното платно.

При нарушенията, санкционирани с фишове, най-чести са неизползването на обезопасителни колани, говоренето по мобилен телефон без устройство “свободни ръце“ и движението без включени дневни светлини.

Пътните полицаи са установили петима, шофирали след употреба на алкохол, както и още петима – след употреба на наркотични вещества.

