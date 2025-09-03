Войната в Украйна:

Счупила му огледалото: Мъж се оплака два пъти от бившата си жена

03 септември 2025, 12:27 часа 324 прочитания 0 коментара
Полицейски служители от Нови пазар работят по случай, в който 41-годишна жена е повредила огледало за обратно виждане на микробус, управляван от бившия ѝ мъж. Ден преди това тя е задържана за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен, цитирани от БТА. На 1 септември в полицейското управление в Нови пазар е приет сигнал от 49-годишен мъж, който съобщил, че бившата му жена хвърля камъни по къщата му. Екипът, който пристигнал на адреса, не е установил жената на място. Изяснено е било, че тя е нарушила заповед за незабавна защита от домашно насилие, издадена на 15 август от Районния съд в Нови пазар.  

По-късно жената е установена и задържана от полицейските служители, които ѝ съставили предупредителен протокол. Образувано е досъдебно производство. 

Удар с юмрук по стъклото

Тази сутрин 49-годишният мъж отново подал сигнал в полицията. Той съобщил, че е извършвал превоз от автогарата в Нови пазар до предприятие в Каспичан. В микробуса му се возила 41-годишната жена.

След кратка словесна атака от нейна страна тя ударила с юмрук предното стъкло на моторното превозно средство и счупила страничното му огледало. 

Извършва се проверка. След като приключи материалите ще бъдат докладвани на прокурор в Районната прокуратура в Нови пазар.

На 30 август полицаи задържаха 34-годишен мъж в с. Мадара, след като в условията на домашно насилие проявил агресия към майка си и се заканил да я убие. 

Ръст със 118 процента се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 година в Шуменско,

съобщи в началото на май директорът на ОД на МВР старши комисар Георги Гендов при отчета за дейността на дирекцията, в присъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. 

