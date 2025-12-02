Шофьор уби жена на пешеходна пътека и избяга

Жена на 73 години е загинала, след като е била ударена от лек автомобил "Опел" на пешеходна пътека в беловското село Момина Клисура, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик, цитирани от БТА. Сигналът е получен вчера в късния следобед в Районно управление - Септември, на място незабавно са изпратени екипи на полицията и "Спешна помощ", които констатирали смъртта на жената. Водачът е напуснал местопроизшествието и се укрил. За неговото установяване и задържане бил сформиран екип от криминалисти при Районно управление -Септември и Областна дирекция на МВР -Пазарджик, разследващи полицаи, полицейски и младши-полицейски инспектори и експерти, поясняват от полицията.

Открит и задържан

В резултат на предприетите действия и активната и целенасочена работа през цялата нощ скоро разследващите разбрали, че мъжът, причинил катастрофата, е 28-годишен жител на Якоруда.

Той е открит и задържан в ареста на Районно управление -Разлог, а возилото му- лек автомобил „Опел“, е иззето. Тестван е с технически средства за употреба на алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни, уточняват от Областна дирекция на МВР - Пазарджик.

Работата по случая продължава, води се досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Миналата седмица жена пострада при пътен инцидент отново на пешеходна пътека в Пазарджик.

