Фалшиви евро, двойно счетоводство и пострадал работник: Инциденти в Софийско

Мъж се опита да пробута фалшиви 50 евро на бензиностанция. На 6 март служител на бензиностанция в Самоков подал сигнал в полицията, че по време на работа е приел от клиент банкнота от 50 евро, за която впоследствие е установил, че е неистинска. Снето му е подробно сведение. Банкнотата е изпратена в БНБ за експертиза. По случая е регистрирана преписка, съобщават от ОДМВР - София.

Служители на сектор “Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-София инспектирали в петък, 6 март, магазин за спортни дрехи и аксесоари в Ихтиман. Установено е разминаване в касовата наличност, като са открити тетрадки със саморъчно калкулирани дневни обороти на търговския обект, разминаващи се с реално отчетените.

Ревизия и санкции

На място е извикан екип на Главна дирекция “Фискален контрол“ – НАП за детайлна проверка. След приключването й дружеството е предадено на отдел “Ревизии“ за извършване на данъчна ревизия и последваща административна санкция.

Мъж се размина само със счупване при трудова злополука. Около 21.25 часа на 6 март в РУ-Сливница се получил сигнал, че работник е бил затиснат от мотокар в разпределителен център в Божурище. Пострадалият е настанен за лечение с фрактура на таза, без опасност за живота. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 134, ал.11 от НК.

