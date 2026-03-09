Войната в Украйна:

Полицай пострада при гонка с пиян шофьор

09 март 2026, 15:59 часа 203 прочитания 0 коментара
Полицай от Перник е пострадал при гонка и задържане на пиян шофьор, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в града. Инцидентът е от вчерашния ден, когато на ул. “Юрий Гагарин“ в пернишкия квартал “Изток“ автопатрул от Второ районно управление (РУ) е направил опит да спре за проверка товарен автомобил. Шофьорът не се подчинил и продължил по пътя си в посока центъра по външноградската магистрала. Патрулът последвал автомобила, подавайки звуков и светлинен сигнал, за да го спре. В близост до клон “Мир“ преследваният автомобил спрял, но потеглил в момента, в който полицаите тръгнали да излизат от служебния автомобил.

Тогава нарушителят блъснал товарната кола във вратата на патрула, като така причинил наранявания на служителя на реда.

Полицаят е на лечение в София

Той бил закаран за преглед в пернишката болница, а по-късно бил транспортиран до столично лечебно заведение. Там лекарите установили наранявания в областта на шията.

В същото време товарният автомобил потеглил с висока скорост през пътен възел “Хумни дол“, пътен възел “Марина бара“, ул. “Софийско шосе“ и отново пътен възел “Хумни дол“. Там бил спрян и задържан. Направен му е тест за алкохол и наркотици, като в издишания въздух са били отчетени 1,96 промила алкохол.

Шофьорът е на 35 години и до момента не е познат на органите на реда. Наложена му е мярка за задържане за срок от 24 часа. Автомобилът му е иззет. Образувано е бързо производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.

През март миналата година пернишки полицаи са пострадали при преследване на автокрадец, припомня БТА.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
