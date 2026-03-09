Служебното куче Пирин надуши близо 50 кг марихуана

Близо 50 кг марихуана в тайници на лек автомобил откри граничарското куче Пирин на ГКПП „Капитан Андреево“. Това съобщиха на страницата на МВР в интернет.

На 4 март в ГД "Гранична полиция" е получен сигнал за лек автомобил със сръбска регистрация, който веднага е предаден на ГКПП „Капитан Андреево“. По-късно колата, управлявана от 61-годишен мъж с двойно гражданство, албанско и сръбско, пристигнала на пункта за излизане от страната.

Извършена е съвместна проверка на превозното средство от екип гранични полицаи със служебно куче Пирин и митнически служители, при която в багажника под кората е установен тайник с пакети, увити в кафяво тиксо.

Снимка МВР

Под предните седалки и броните на автомобила също са установени изградени тайници с пакети. Общото им количество е 107 пакета, съдържащи суха зелена тревиста маса. При извършения полеви наркотест, веществото в пакетите е реагирало на марихуана. Задържаното количество е общо 45,760 кг.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

