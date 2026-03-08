Шофьор загина при тежка катастрофа между Албена и Кранево

Още една жертва на пътя беше регистрирана днес – 8 март, след тежка катастрофа на международния път I-9 Дуранкулак – Варна в участъка между курортите Албена и Кранево.

По информация на Министерство на вътрешните работи инцидентът е станал около 11:20 часа, когато водач е загубил контрол над автомобила си и се е блъснал в предпазната ограда край пътя.

Ударът е бил изключително силен и шофьорът е загинал на място. По първоначални данни няма други пострадали при катастрофата.

Причините за инцидента се изясняват. Очаква се разследването да установи дали става дума за висока скорост, техническа неизправност или здравословен проблем на водача.

Тежкият инцидент е пореден трагичен случай на българските пътища в рамките на днешния ден, след няколко други катастрофи със загинали в страната.

Освен този инцидент, денят беше белязан и от още тежки катастрофи в страната. По-рано днес трима души – мъж, жена и дете – загинаха при катастрофа между два автомобила на пътя между селата Ъглен и Дерманци в Луковитско, след като единият автомобил се е запалил при удара. Четвърти пътник е бил откаран в болница в тежко състояние.

Моторист почина след челен удар в камион край село Катунци до Сандански, след като по първоначални данни е навлязъл в насрещното движение.

