Хванаха незаконни лекарства и стероиди, предназначени за ЕС

Иззето е голямо количество анаболни стероиди от различен тип, предназначени за изност в Западна Европа. Това съобщават на страницата на МВР в интернет.

Акцията на служители от отдел “Икономическа полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи е проведена на 6 март след получена оперативна информация за предстоящо изпращане на пратки с лекарствени продукти с неясен произход за чужбина.

В хода на специализираната полицейска операция служителите задържали опаковани пратки при опит да бъдат изпратени с български доставчик на куриерски услуги. Иззети са 41 кутии, съдържащи блистери с ампули анаболни стероиди, предназначени за Нидерландия.

По случая е образувана преписка. Предстои провеждането на комплекс от оперативно-издирвателни действия за изясняване на всички факти и обстоятелства и установяване на съпричастните към престъплението лица.

Това е втората успешна акция на отдел “Икономическа полиция“ – СДВР в рамките на седмица по тази линия. На 27 февруари служителите предотвратиха изпращането на няколко международни пратки, съдържащи над 100 кутии с анаболни стероиди, хормон на растежа и пептиди, предназначени за Италия, Германия, Белгия и Чехия.

