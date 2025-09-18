Войната в Украйна:

18 септември 2025, 21:42 часа 688 прочитания 0 коментара
"Ще ти подготвим тържествен прием в Казичене": Заплашват директора на НСИ

Директорът на Националния статистически институт Атанас Атанасов получи заплаха на служебната си поща. За това сигнализира самият той във „Фейсбук“, прилагайки снимка. Заплашителното съобщение е изпратено на служебната му поща от stoilovsm@mail.bg и в него пише: „За измамата с инфлацията, ще ти подготвим тържествен прием в Казичене“ (б.р. в населеното място има затворническо общежитие).

По думите му това не е първата заплаха към него, като за тях той вече е сигнализирал на службите. „Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!“, пише Атанасов. Атанас Атанасов заема поста председател НСИ от юли 2022 г.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Атанас Атанасов НСИ заплаха Казичене
